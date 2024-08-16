極短髮也能顯小臉的秘訣公開！掌握臉型、輪廓比例打造立體感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

聽過許多想剪短髮卻遲遲沒下決定的人說：「覺得短髮只適合小臉」，其實不然，反而根據臉型以及想要的效果，調整剪裁手法和燙髮的呈現，能更突顯或修飾臉型。

短髮剪裁手法的注意事項

短髮也有許多不同造型的變化，從長度到是否燙髮、瀏海的打理方式都會影響整個人看起來的感覺。以下簡單從臉型下手，區分想要用短髮強調的方向。

想要修飾偏圓臉



如果是偏圓臉型或是臉型看起來較為橫向，想要看起來修長一點，請注意要在髮型上打造垂直的線條。最簡單的方法就是強調頭頂的立體感，像是髮根燙、吹澎等等都是很重要的。

另外就是瀏海的部分不能太厚、完全擋住額頭，沒有縫隙的話會在視覺上看起來更加強調下半臉，也是之所以大家會覺得短髮剪瀏海臉看起來更圓的原因，在額頭打造空氣感的同時，也可以選擇比較輕盈的髮色；稍微有點長度的話，可以參考菱形輪廓造型，會有收緊下顎線的視覺效果。

想要修飾長臉



反之想要修飾偏長臉型，就要運用頭髮達到截斷縱向線條、突顯橫向線條的效果，像是燙出從耳朵旁邊向外捲出去的髮絲，也是打造空間感很好的手法，橫向平行波紋的捲度，也很適合偏長臉。

因為偏長臉型較容易給人成熟、銳利的感覺，因此瀏海的部分，可以選擇偏長又有一點遮蓋效果的氧氣瀏海，並注意跟短髮的銜接漸層，打造柔和細膩的氛圍。

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