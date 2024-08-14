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星巴克冠軍咖啡今開賣　「洋梨橙花雙萃咖啡」淡雅橙香

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▲星巴克今開賣台灣冠軍飲品。（圖／品牌提供）

▲星巴克今開賣台灣冠軍飲品「洋梨橙花雙萃咖啡」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

由台灣選手戴呈安特製的創意飲品「洋梨橙花雙萃咖啡」，在2023年星巴克亞太區咖啡師大賽奪下冠軍，以冷萃咖啡為基調，帶入清新調性的柑橘花香，不但充滿咖啡風情，還有一絲心靈療癒，星巴克也宣布在8／14在各門市開賣，讓消費者也能一嚐台灣咖啡師的創意特調。

2023 Regional Barista Championship為亞太區咖啡師大賽，是依據世界咖啡賽事標準、咖啡師工藝與個人特質等所創造出來的星巴克咖啡賽事，也是全亞太區星巴克年度盛事與員工的榮譽殿堂，自2016年開始舉辦至今，期間因疫情停辦三年，去年迎來第四屆賽，台灣市場首次在亞太區及大陸市場、日本市場、拿下咖啡師大賽的總冠軍，寫下歷史新紀錄。

▲星巴克今開賣台灣冠軍飲品。（圖／品牌提供）

「洋梨橙花雙萃咖啡」以星巴克冷萃咖啡為基調，加入洋梨橙花風味醬，帶來清爽的柑橘調性與花香，最後再添加一份星巴克短濃縮咖啡Ristretto，其短萃取濃縮咖啡能保留咖啡最初風味，帶有更濃郁的甜感和果香，而苦味和酸味則較低，因油脂更濃郁，口感也更為滑順，加強多層次的咖啡風味，加上橙花優雅的香氛，是一杯口感細膩、滋味豐富的飲品。

洋梨橙花雙萃咖啡目前僅提供大杯尺寸，且為維持飲品最佳風味，不提供冰塊調整，也不提供行動預點服務，單杯售價165元。

▲星巴克今開賣台灣冠軍飲品。（圖／品牌提供）

近期啤酒界眾所矚目的世界啤酒大獎World Beer Awards, WBA， 2024年評選結果出爐，金車柏克金科隆啤酒奪下「2024世界最佳科隆啤酒 (World's Best Kölsch)」殊榮。金車柏克金科隆啤酒使用頂層酵母發酵、低溫熟成，帶有西洋梨、百香果與甜瓜等果香香氣，同時採用100%德國特南Tettnang啤酒花，帶出優雅花香，整體呈現細緻清新、乾爽易飲的口感，售價48元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

台灣, 星巴克, 咖啡, 創意, 特調, 洋梨橙花雙萃咖啡, 柏克金, 科隆

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