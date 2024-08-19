Lisa、Jennie都在穿的「透視平底鞋」人氣飆升中　10雙推薦每雙都絕美

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繼芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋之後，最近時尚圈掀起另一股「透視平底鞋」風潮，Lisa、Jennie都已經穿上！編輯這就蒐羅10款透視平底鞋給你參考。

在芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋當道的同時，其實具有透視效果的漁網芭蕾舞鞋、平底鞋，已經開始於時尚圈發酵，率先在歐美流行起來，不過到了近期Lisa、Jennie、Rosé都紛紛穿上，讓這類「透視平底鞋」的人氣瞬間飆高，時尚博主、韓妞們也在日常穿搭中選用。今天編輯就帶你來看看Lisa、Jennie、Rosé的同款透視平底鞋是哪雙？更加碼推薦10雙透視平底鞋，這份清單也可說是編輯的願望清單！

Lisa同款透視平底鞋

Lisa在充滿度假氛圍的性感兩截式蕾絲裙裝造型裡，穿上黑色漁網平底鞋，款式推測是來自西班牙手工鞋履品牌Miista的設計，簡約方圓頭輪廓不挑腳型，且每格網眼上皆加裝黑色水鑽，時而低調、時而閃爍！

Jennie同款透視平底鞋

Jennie先前在工作之餘享受南義Carpi假期，她的休閒穿搭裡，挑了件清純田園風的小裙子，腳上則是選擇Khaite的花卉刺繡平底鞋，米色的網眼布料讓整雙鞋近乎透明，達到如同涼鞋般的輕盈感受。

Rosé同款透視平底鞋

Rosé在日常私服裡所穿的透視平底鞋同樣是出自Khaite的單品，而她喜歡的是另一款採用滿滿水晶點綴的網眼平底鞋，簡單的搭配T恤、牛仔褲，即能凸顯出時髦亮點。

編輯推薦10雙透視平底鞋

1.Alaïa白色鉚釘平底鞋

Alaïa可說是帶起這波透視瑪莉珍鞋風潮的始祖，從珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）私下穿著開始延燒，現已是時尚博主們鞋櫃必備的鞋款。

2.Sandy Liang紅色網紗平底鞋

Sandy Liang是在復古少女風格中佔有一席之地的小眾品牌，火紅的原因還有Jennie的欽點帶貨，他們家的瑪莉珍鞋本就是主力單品，而近期品牌也推出了透膚鞋面的款式。

3.The Row襪鞋

The Row是受到明星們頻繁選用的靜奢風代表性品牌，尤其是基礎的鞋款非常受歡迎，而這款透視平底鞋便是以尼龍網面的材質，模擬出襪子般的親膚感。

4.Staud 藍色網紗芭蕾平底鞋

Staud推出一款別具特色的藍色網紗透視平底鞋，是清單中顯得十分亮眼可愛的一款。

5.Dear Frances裸色網紗平底鞋

薄透貼膚的細緻網紗鞋面，與平坦貼近地面的薄底，營造出彷彿像穿上襪子一般的輕透裸感。

6.Charles & Keith網紗閃鑽瑪莉珍鞋

Charles & Keith當中能夠找到時髦的平價替代款式，其中這雙瑪莉珍鞋，採用細小的網狀鞋面，點綴滿滿水鑽，穿起來效果不會輸給設計師品牌。

7.Bottega Veneta 閃鑽繫帶平底涼鞋

Bottega Veneta亦有推出類似的平底涼鞋，鞋面部分是鏤空的網狀，佈滿閃亮水鑽，並且透過繫帶繞踝增加女人味，方頭設計也很時髦！

8.YIE YIE網狀平底鞋

韓國小眾品牌YIE YIE以各式Y2K風格的豐富鞋款累積人氣，最近他們也跟上這波透視平底鞋趨勢，推出一款網狀鞋面的方頭瑪莉珍鞋，彈性織帶的設計，讓整體更偏向休閒運動風。

9.Mango透視平底拖鞋

Mango在這波趨勢裡，一口氣推出了許多透視平底鞋款，同時也延伸到了拖鞋設計上，像是這款擁有珠飾花朵刺繡的透視拖鞋，便受到許多博主的喜愛。

10.Zara水鑽網眼芭蕾平底鞋

關於透視平底鞋各種變化款式，Zara也有非常多選擇，這雙裸膚透視的芭蕾平底鞋上，裝飾大小錯落的水鑽，是其中較為百搭的入門推薦款式。

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