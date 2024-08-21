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櫻桃香水6款推薦！Tom Ford、BORNTOSTANDOUT從甜美到勾人魅惑都有

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

「櫻桃」象徵愛與浪漫，不少香水都運用這個元素推出極具魅力的香水，一起來看看帶從甜美到魅惑都有的櫻桃香水推薦！

Tom Ford私人調香情慾櫻桃系列Lost Cherry

Tom Ford私人調香系列在2019年推出的迷人香氣，黑櫻桃的甜美魅力、清新嬌媚，輕輕碰觸就散發出無限甜郁。

▲Tom Ford私人調香情慾櫻桃系列Lost Cherry 30ml／NT$8,350、50ml／NT$13,300。

搭配苦杏仁油的澀香，訴說了初嚐禁果的忐忑，刻上羞澀而深刻的芳醇印記。羞澀、悸動、歡愉層層襲來，如經過一道道精釀而熟成的花苞，一朵嬌艷的鮮花在滿溢酒香的櫻桃果園裡肆恣綻放。

主要香調：黑櫻桃、苦杏仁油、酒釀櫻桃。

Tom Ford私人調香情慾櫻桃系列Electric Cherry

Lost Cherry推出後大受歡迎，Tom Ford接續在2023年推出情慾櫻桃系列的兩款新香，Electric Cherry就是其一。

▲Tom Ford私人調香情慾櫻桃系列Electric Cherry 30ml／NT$8,350、50ml／NT$13,300。

酸櫻桃的清甜滋味令人難忘，無人聞聲不前來窺探紗後的神祕花園。掀開絕美酸櫻桃紅紗，眼前映入撲滿無垠茉莉花瓣的小徑，空氣滿溢著花酒般香甜的氣息，令人目眩，醉心沉迷。流連於濃郁白麝幽香，將靈魂深埋在這綺麗裙底。

主要香調：莫雷洛酸櫻桃、茉莉、麝香。

TOM FORD私人調香系列情慾櫻桃系列Cherry Smoke

Tom Ford在2023年推出的情慾櫻桃系列新香。神秘的黑櫻桃隱隱散發著細膩優雅的魅惑之氣，上前聞一口，即成癮似的走進深不可測的森林裡。

▲Tom Ford私人調香情慾櫻桃系列Cherry Smoke 30ml／NT$8,350、50ml／NT$13,300。

充滿異國情調的桂花香調，像是浸潤過陽光、雨水、夏夜晚風與冬日初雪，淬煉出的清香，透漏著出背後待人細品的無限魅力。路途盡頭，一襲幟熱的煙燻木香湧上，將人包圍拽入一片濃烈花香的祕密花園。

主要香調：黑櫻桃原精、桂花原精、煙燻木質

BORNTOSTANDOUT露骨櫻桃淡香精

主打突破框架的南韓香氛品牌BORNTOSTANDOUT也有款誘人的櫻桃香水。聞起來浸泡在甜酒中的紅櫻桃，是一場精心策畫、預謀好的邂逅和曖昧。

▲BORNTOSTANDOUT露骨櫻桃淡香精 50ml／NT$5,200。

鮮奶油上酒漬的馬拉斯奇諾櫻桃，有別於新鮮櫻桃的純真，以更直白、露骨的香甜氣息呈現，大膽直接、令人無法抗拒。

前調：甜櫻桃、杏仁、番紅花。
中調：保加利亞玫瑰、酸櫻桃、草莓、含羞草。
基調：香草、琥珀、印尼廣藿香、麝香、安息香。

香墅旅程Parfums de la Bastide呂貝宏櫻桃花香水

呂貝宏是《山居歲月》一書中所描繪的地點，以陽光明媚、生產好酒和美食聞名，電影《美好的一年》也以這裡的可愛小鎮為背景。

▲Parfums de la Bastide香墅旅程呂貝宏櫻桃花香水 50ml／NT$2,880、100ml／NT$3,980。

香墅旅程Parfums de la Bastide在2024年推出的呂貝宏櫻桃花香水，就以當地景色為靈感，「在陽光燦爛的這天，遇見櫻桃花樹下的繽紛花雨，粉白色的花瓣飄落在眼前，是如詩如夢的美麗畫面！」

香水由佛手柑、櫻桃、葡萄柚展開，並帶入綠色梨子，融合白色琥珀、麝香與陽光香調。利用了花果特質複製出陽光燦爛的明亮感，噴灑時彷彿重現了呂貝宏山間小鎮櫻花季的美好畫面。

Dolce&Gabbana Q女王悸動極致淡香精

Q女王悸動極致淡香精是一款代表獨立堅決的女性香水，前調由溫暖而深情的黑櫻桃開啟香氛之旅，中調與更具女性魅力的香水草混合。最後以琥珀香調收尾，讓整體香調增添性感氛圍。

▲Dolce&Gabbana Q女王悸動極致淡香精 30ml／NT$3,400、50ml／NT$4,800、100ml／NT$6,400。

和先前推出的同系列Q女王悸動淡香精相比，雖然同樣內含櫻桃香調，但Q系列極致淡香精採用更深沉的黑櫻桃作為熱情與深刻的調和。

前調：黑櫻桃。
中調：香水草。
後調：琥珀。

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延伸閱讀

● 10大熱門香水品牌！人見人愛的命定香水介紹

● Dolce&Gabbana竟然推出狗狗香水！無酒精的Fefé香氛噴霧，讓狗狗聞了也有好心情

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 香氛, 櫻桃香水

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