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無辣不歡！阿緯新餐廳重新詮釋經典湖南菜　「炒湘湘」10大必吃推薦

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

「緯豆集團」旗下的點點心、忠青商行人氣超夯，去年達到10億營收里程碑，現在看準湘菜市場，全新品牌「炒湘湘」入主微風信義，跟著我們一起直擊10大必吃料理！

「炒湘湘」以現代新潮風格重新詮釋經典湖南菜系，無論你喜歡吃辣或是不敢吃辣，都能在這裡大飽口福。品牌超級明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」主打新鮮現點現炒，提供3部位牛肉任君挑選，每款爆炒鮮牛肉僅使用單一部位料理，加入特製老缸咸菜心及2種辣椒爆炒出餐，絕對必吃。

又香又辣的菜肴當然要配上美味白飯，身為靈魂配角的白米飯當然也不能馬虎，「炒湘湘」使用的是在台灣長大的日本金質米「牛奶皇后米」，半梗半糯的特殊米種，帶有淡淡牛奶香氣及自然乳白色澤，再搭配綿香紅心地瓜，搭配飯鍋直接端上桌，每人48元無限續加。

炒湘湘10大必吃

18秒爆炒鮮牛肉

共有3種部位牛肉可以選擇，招牌推薦豐腴合度的「嚴選極上鮮牛肉」，選用口感紮實的牛肩胛部位；「日本A5和牛前胸」肉質柔軟鮮甜，豐富的油花能夠增添口感；喜歡爽脆彈牙可以選擇「日本F1前胸上蓋」，充滿嚼勁越吃越香。

招牌香煎金錢蛋

手撥去殼的水煮雞蛋經過煎、炸、爆炒後，表皮呈現金黃焦脆的口感，結合香辣滋味，配飯超級適合。

爆炒青椒扁豆絲

羊角椒和四季豆厚工去絲，保留更佳的口感，加入特製醬汁，炒得絲絲入扣，最後加入些許花椒油，吃起來不會過於麻辣。

炒糖紅燒肉燜豆腐

小編大推這一道！冰糖以小火慢炒呈金黃糖色，均勻包裹住每一塊肥瘦相間的五花肉，再加入秘製滷汁小火慢滷，直至每一口肉都浸透入味，鮮嫩多汁、肥而不膩，小朋友也能開心品嚐。

擂雙椒茄子皮蛋

這是一道湖南經典開胃涼菜，將羊角椒、青辣椒表面燒成虎皮微焦，加入皮蛋、削皮茄子，和特製醬料搗勻。

煙燻香干炒豬耳

使用祕製醬汁、辣醬調味，加入湖南臘肉和煙燻豬耳朵炒油爆香，搭配Q彈入味的有機滷豆干拌炒出鍋，香辣爽脆超過癮。

辣椒鮑魚小炒肉

以五花肉與二層肉加上糯米椒翻炒入味，並搭配鮑魚與兔耳菌提升鮮美風味，多種食材完美結合，口感多汁爽脆。

香煸肉末四季豆

四季豆去除粗筋切丁，潤鍋後放入絞肉快炒爆香，調味後收汁，四季豆口感爽脆、鹹甜入味。

香鍋雞蛋嫩豆腐

雞蛋豆腐炸至外皮金黃，加入特製調味辣醬，經過雞白湯烹煮過後吸附飽滿湯汁，一口咬下軟嫩的雞蛋豆腐，香辣入味。

芝麻蜜糖滋粑

螞蟻人看過來，芝麻滋粑油炸後外皮酥脆，內餡拉絲軟Q，濃濃芝麻香氣，口感香糯，搭配用龍眼蜜調製而成的香甜蜜糖。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 炒湘湘, 湘菜

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