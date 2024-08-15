東森自然美積極布局大陸　王令麟敬業精神激發代理商生信心



▲東森自然美積極佈局大陸市場「品牌力＋競爭力」受代理商肯定。(採訪撰稿記者黃稜涵；攝影剪輯記者謝盛帆)

▲王令麟於福建連城與大陸東森自然美代理商會談。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

東森自然美近年積極布局大陸市場，全力發展「科技美容」事業。今年8月於東森盃兩岸少棒賽交流活動期間，東森集團總裁王令麟也把握難得的機會，特別安排東森自然美大陸代理商在福建連城碰面，關心發展經營現況，也分享經營的決心與目標，眾人明顯感染王令麟的行動力與信心，表達對品牌發展的高度支持。

▲▼王令麟的敬業精神讓大陸自然美代理商很有信心。

投入美業已有20年的湖南東森自然美代理商何斌，看準東森自然美有53年的品牌歷史和品牌力，加入後拓展門市將更具市場競爭力。他認為當前大陸市場環境下，品牌百家爭鳴，需要有強大背景的品牌和體系來支撐。從去年加盟到現在，他看到東森自然美具備完善的營銷模型和產品線，運營起來也比較正規，適合作為一個長線經營的生意，尤其東森集團總裁王令麟即使已年近70歲，做事仍親力親為、以身作則，深具企業掌舵人的魅力，相當值得學習。

▲湖南東森自然美代理商何斌。

從事美業有15年經驗的福建東森自然美代理商林鈺則認為，後疫情時代，東森自然美本身的平台非常重要，不僅具有專業的品牌底蘊及完整的系統管理，還有東森在線上線下的用心經營，給予經營者很大的助力，整個品牌相當具前瞻性。林鈺更讚賞東森集團總裁王令麟的領導力，形容他是「東森的靈魂」，豐沛的能量將帶領代理商更有向心力及凝聚力。

▲福建東森自然美代理商林鈺。

加入半年多以來，林鈺也感受到合作前後的差異，她原以為自然美比較傳統和老套，實際加入後發現東森自然美是美業的一匹黑馬，以科技帶領大家投入美業的賽道，堅定地發展美業靶賽道做寬、做大，如今她的終極目標是跟隨著東森的賽道，讓自己的平台做得更好、扮演好自己的角色，積極開拓福建網絡，爭取兩年內展店200家。

▲武漢東森自然美代理商魏濤。

在美業打拼30年的武漢東森自然美代理商魏濤，今年5月剛加盟東森自然美，他認為東森自然美有三大優勢：一是總裁王令麟的敬業精神，他認為只要企業老總有王令麟這種拚搏的精神，任何項目都做得起來；其二則是上市經營的運作模式，作為一個上市公司，東森自然美挾帶相當多的資源助攻，加上大連鎖應是未來趨勢，會比單打獨鬥的企業更具整體優勢。其三則是東森自然美超過50年的歷史，一個品牌經過長時間的累積還能持續推進，證明其可續性很強，且東森自然美持續有許多經營上的大動作，顯示其未來發展潛力巨大。

也因此，魏濤給予東森自然美高度評價，他表示過去疫情期間業績壓力很大，如今加入東森自然美後，他的店鋪業績有了顯著提升，也讓團隊信心也大增。他認為東森自然美一直都走在時代尖端，積極推動及開發AI科技及保健食品等的商業優勢，再結合團隊原有的網路優勢和團隊服務優勢，只要能有效地結合並且協作良好，就能在市場上產生很大的推進力。

▲東森自然美勉勵大陸自然美代理商一同努力，目標成為大陸美業領航者。

今年1月底東森自然美於上海奉賢研發中心已正式啟動，結合AI科技及生技研發生產中心，打造最先進的「科學美容」休閒觀光工廠，而東森自然美也與上海復旦大學等名校建立合作項目讓服務再升級，東森總裁王令麟更誓言將大幅拓展大陸加盟門市及百貨專櫃店，預計2028年目標增加2萬家、挑戰3萬家，不僅要成為全大陸美業的領航者，更要兩岸一起進軍全球生技健康美容市場。