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設計師傳授「染髮持色6秘訣」　學會延長下次補染時間

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▲▼設計師傳授「染髮持色6秘訣」。（圖／Unsplash）

▲消費者都期待染後能夠維持漂亮髮色。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

變換髮色真的能讓人瞬間換種心情，但是每次染髮價格不斐，有的人甚至於染不到一個月，顏色就褪得亂七八糟，枯黃的髮絲看起來超沒質感，該怎麼辦才好？有請專家傳授5個讓染後秀髮的持色秘訣，一起來了解！

#選擇適合自己的染髮產品

即便不去沙龍染髮，自己染也建議選擇品牌知名度高、質量可靠的染髮產品，並根據自己的頭髮狀況和需求選擇不同的染劑。

#適當的洗髮頻率

每次剛染完頭髮，設計師都會交代回家先不要洗頭，因為經常洗頭會使染髮劑逐漸流失，因此建議若才染髮，建議每週洗髮2-3次就足夠。

▲▼設計師傳授「染髮持色6秘訣」。（圖／Unsplash）

▲定期補染髮根維持均勻髮色。

#使用染後護髮

近來特殊色染髮很夯，不少人都是先漂再染，這時候一定要留意染後護髮的重要性，一來可以修補染後受損，而且使用到適合的護髮產品，可以幫助延長染髮效果，讓頭髮更健康。

#避免曝曬和高溫

研究報告指出，陽光和高溫都會使染髮褪色，建議在太陽下戴帽子或使用防曬噴霧，使用吹風機時也要注意溫度。

#適當的飲食和生活習慣

多攝取富含維生素C、E和Omega-3脂肪酸的食物，搭配適當運動和休息，可以使頭髮更健康，染髮效果更持久

#先燙髮再染髮

設計師也提醒，如果想要染髮又想要燙髮，建議先燙髮再染髮。因為燙髮會使頭髮的鱗片打開，讓染髮劑更容易滲透進去，染出顏色也會更加均勻。如果先染髮再燙髮，燙髮的高溫可能會使染髮色素脫落或變色，影響染髮效果。

關鍵字：

染髮, 染髮秘訣, 持色秘訣, 頭髮護理, 染後護髮

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