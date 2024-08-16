DIKE吹風機有「護髮錠」邊吹邊保養　SodaStream拉桿又美又好用

▲DIKE推出新款吹風機，主打護髮錠設計讓乾髮結合保養。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期美型家電市場再添新成員，多款兼具美觀與功能性的產品陸續推出，DIKE等離子護髮吹風機主打「護髮錠」，讓使用者依照自身髮質選擇保養類型，在吹乾頭髮同時進行保養；SodaStream ART Gold氣泡水機除強調美型外觀，也有「拉桿設計」可自行決定灌注氣泡量。

台廠DIKE近期在台推出等離子護髮吹風機，主打創新護髮概念，將植物護髮精萃直接結合在吹風機上，外觀採用流線型設計，強調輕巧易握，其最大特色在於搭配獨家的「植萃護髮精華錠」，號稱能針對染燙受損髮、油性扁塌髮和稀疏易斷髮等不同髮質，提供專門護理，節省護髮時間和成本。

其護髮錠設計與吹風機身直接結合，無需額外操作，使用吹風機時會自動將護髮錠中的植物精華轉化為霧化微分子，隨風力吹出，同時進行護髮與吹髮程序。業者表示，每片護髮錠可使用長達1000小時，另提供消費者可單獨加購，3個特價299元。

DIKE等離子護髮吹風機售價3,190元，現已開始提供預購，預購價2,390元，預計將於9月正式上市。

SodaStream近期也推出新款「ART Gold白金氣泡水機」，以奢華外觀為主打，採用白色啞光機身搭配金色邊框，另使用上則具備專利快扣鋼瓶設計和獨特的拉桿操作模式，讓使用者能輕鬆調節氣泡強度。

其氣泡水機採用機械式設計，主要依靠二氧化碳鋼瓶提供的壓力來製造氣泡，使用者只需將專用水瓶裝滿水，然後利用機器頂部的拉桿進行打氣。拉桿的設計類似拉霸機，可自行控制打氣量，根據個人喜好調整氣泡的強度，不需要電力驅動，可擺放在家中任意位置使用。9／13前預購可參加限時抽獎活動，有機會贏得Dyson Airwrap多功能造型器。