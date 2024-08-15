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SABON推出10周年沐浴油禮盒　韓星金珉奎分享最愛沐浴單品

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▲▼SABON推出10周年沐浴油禮盒。（圖／品牌提供）

▲善選沐浴產品，讓每日清潔變成一種享受。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越重視沐浴，甚至把每日沐浴當作是一種紓壓療癒的儀式，SABON為了慶祝來台10周年推出沐浴油禮盒，六款香氣一次擁有，而歐舒丹也邀來金珉奎，現身分享他的沐浴習慣，私下他最愛的就是杏仁沐浴油。

2024年迎來台灣SABON十周年慶，為了慶祝這個特別的日子，特別獻上台灣《十周年沐浴油禮盒》，精選六款清新雋永香氛沐浴油，輔以經典元素設計禮盒，將香氣融入日常，沐浴同時保養，將生活儀式感淋漓發揮。

▲▼SABON推出10周年沐浴油禮盒。（圖／品牌提供）

▲SABON 台灣十周年沐浴油禮盒，2,780元。

SABON一直以磨砂膏為最著名的經典商品，實際上沐浴油因作為每日必備沐浴品，更是銷售驚人，沐浴油最獨特之處在添加大量天然植物油，盡可能減低化學成分的比例，對肌膚的刺激性降低，洗後肌膚不乾澀緊繃，留下細緻觸感。除此之外，更將眾多的香氣注入在沐浴油中，滿足各種不同沐浴喜好。這次台灣限定推出的《台灣十週年沐浴油禮盒》，即裝載著6段香氛故事，細數SABON自1997以來走過的香氛旅程。

▲▼SABON推出10周年沐浴油禮盒。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE亞洲品牌大使SEVENTEEN 金珉奎。

歐舒丹迎來SEVENTEEN金珉奎成為亞洲首位品牌大使，他分享自我照顧儀式的重要部分之一就是使用歐舒丹的杏仁沐浴油淋浴，影片中呈現金珉奎的高強度舞蹈練習，隨後使用杏仁沐浴油進行放鬆的淋浴時光，幫助他舒緩身心並重新恢復感官活力。

▲▼SABON推出10周年沐浴油禮盒。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 杏仁沐浴油，250ml，1,080元。

他提到：「我每天都會健身，而且表演時總是大汗淋漓，所以我會頻繁地洗澡，且一直試著讓身體肌膚保濕。我第一次使用杏仁沐浴油就對這款產品的保濕力和持久滋潤效果大感驚艷，隨即成為我最喜歡的沐浴用品。」他繼續說：「我相當喜歡它的香味，如同芳療般的別緻香氣。」

關鍵字：

SABON, 沐浴油, 香氛, 歐舒丹, 杏仁油

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