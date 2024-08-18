格蘭傑23年結合絕美花藝　格蘭花格紅門窖藏二輪開賣

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，讓品酒充滿藝術氣息。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

蘇格蘭兩大酒廠近期在台推出令人垂涎的新品，格蘭傑與日本花藝大師合作，打造23年陳釀藝術限量版；格蘭花格帶來三款年份不同的單一麥芽雪莉桶威士忌，各有風韻採限量發行，為威士忌市場帶來新的驚喜和話題。

格蘭傑（Glenmorangie）單一麥芽威士忌繼2021年發表的18年花舞限量版後，再次與日本知名跨界花卉藝術大師東信合作，以大自然的「森羅萬象」為主題，打造格蘭傑23年「森羅萬象」限量版，結合藝術與美酒，致敬大自然的奇妙與和諧，品起來更有興味。

這款酒液揉合了波本桶、與首次使用的勃根地夏多內白酒桶熟成，23年的精心醞釀，讓開瓶時的檸檬香脂、蘭花的芬芳撲鼻而來，彷彿置身於春日繁花盛開的大地。品飲時可以感受到濃郁的水果香氣，還有一絲煙燻的橡木和潮濕土壤的氣息，層次豐富清新。

包裝設計更是一大亮點，東信大師設計了一件植物雕塑，使用了近百種來自蘇格蘭和世界各地的花卉，搭配樹皮、樹根和苔蘚，呈現出大自然的生機與和諧。「格蘭傑23年森羅萬象限量版」威士忌建議售價為44,800元，即日起在全台菸酒專賣店及指定酒吧陸續上市。

另一品牌格蘭花格近期也在台推出「紅門窖藏原酒系列第二輪2024首批」，共有三款2010年、2012年和2014年的單一麥芽雪莉桶威士忌，均採用格蘭花格家族傳承近200年的製酒工藝，堅持使用直火蒸餾和優質Oloroso雪莉桶，在鋪地室酒窖中長年熟成。

2010年款呈現琥珀色，散發柑橘和哈密瓜香氣，口感如迷人果汁，尾韻留有花果乾香；2012年款則有著蘇格蘭罕見的陽光味道，入口後能品嚐到焦糖、蘇格蘭牛油餅的滋味；2014年款富含葡萄乾、龍眼乾等果乾元素，酒體豐富多元。這三款酒分別限量1988瓶、2288瓶和3188瓶，建議售價從2,500元到3,850元不等。

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