fb ig video ETtoday search mobile

格蘭傑23年結合絕美花藝　格蘭花格紅門窖藏二輪開賣

>

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，格蘭花格紅門窖藏二輪開賣。（圖／各品牌提供）

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，讓品酒充滿藝術氣息。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

蘇格蘭兩大酒廠近期在台推出令人垂涎的新品，格蘭傑與日本花藝大師合作，打造23年陳釀藝術限量版；格蘭花格帶來三款年份不同的單一麥芽雪莉桶威士忌，各有風韻採限量發行，為威士忌市場帶來新的驚喜和話題。

格蘭傑（Glenmorangie）單一麥芽威士忌繼2021年發表的18年花舞限量版後，再次與日本知名跨界花卉藝術大師東信合作，以大自然的「森羅萬象」為主題，打造格蘭傑23年「森羅萬象」限量版，結合藝術與美酒，致敬大自然的奇妙與和諧，品起來更有興味。

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，格蘭花格紅門窖藏二輪開賣。（圖／各品牌提供）

這款酒液揉合了波本桶、與首次使用的勃根地夏多內白酒桶熟成，23年的精心醞釀，讓開瓶時的檸檬香脂、蘭花的芬芳撲鼻而來，彷彿置身於春日繁花盛開的大地。品飲時可以感受到濃郁的水果香氣，還有一絲煙燻的橡木和潮濕土壤的氣息，層次豐富清新。

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，格蘭花格紅門窖藏二輪開賣。（圖／各品牌提供）

包裝設計更是一大亮點，東信大師設計了一件植物雕塑，使用了近百種來自蘇格蘭和世界各地的花卉，搭配樹皮、樹根和苔蘚，呈現出大自然的生機與和諧。「格蘭傑23年森羅萬象限量版」威士忌建議售價為44,800元，即日起在全台菸酒專賣店及指定酒吧陸續上市。

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，格蘭花格紅門窖藏二輪開賣。（圖／各品牌提供）

另一品牌格蘭花格近期也在台推出「紅門窖藏原酒系列第二輪2024首批」，共有三款2010年、2012年和2014年的單一麥芽雪莉桶威士忌，均採用格蘭花格家族傳承近200年的製酒工藝，堅持使用直火蒸餾和優質Oloroso雪莉桶，在鋪地室酒窖中長年熟成。

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，格蘭花格紅門窖藏二輪開賣。（圖／各品牌提供）

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，格蘭花格紅門窖藏二輪開賣。（圖／各品牌提供）

2010年款呈現琥珀色，散發柑橘和哈密瓜香氣，口感如迷人果汁，尾韻留有花果乾香；2012年款則有著蘇格蘭罕見的陽光味道，入口後能品嚐到焦糖、蘇格蘭牛油餅的滋味；2014年款富含葡萄乾、龍眼乾等果乾元素，酒體豐富多元。這三款酒分別限量1988瓶、2288瓶和3188瓶，建議售價從2,500元到3,850元不等。

▲格蘭傑23年結合絕美花藝，格蘭花格紅門窖藏二輪開賣。（圖／各品牌提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

蘇格蘭酒廠, 威士忌, 限量版, 花藝大師, 麥芽雪莉桶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

淡水逛老街、買鐵蛋　還有6間隱藏在地美食不能錯過

淡水逛老街、買鐵蛋　還有6間隱藏在地美食不能錯過

山下智久戴寶格麗15萬錶遊喬治亞　極簡黑白配造型照樣帥 三井南港LaLaport傳延後開幕　業者證實：確實有變數 第一眼看到老人還是嬰兒？一張圖秒測你的未來運勢 星冰樂買一送一來了！星巴克8／19限定一天14款好友分享 「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法 日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」 機場的時鐘裡住了一個人！　超奇幻藝術作品，旅客全看呆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面