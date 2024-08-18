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10款「精品墨鏡」推薦！Rosé同款問翻　圓臉必收CHANEL修飾線條更立體

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文／美人圈

又到了夏天出動「墨鏡」的季節啦！墨鏡不僅能防曬，還能為日常造型加分，即便是大素顏，戴上墨鏡也能秒變女明星，氣場瞬間翻倍！本篇也精選出十款各具特色的「精品墨鏡」，外型經典耐看、投資一副不怕退流行外，瘦小臉功效不輸給醫美，趕緊入手一副準沒錯。

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲墨鏡是明星私服穿搭的常見的單品。（圖／IG@roses_are_rosie、@zuhazana）

2024精品墨鏡推薦

1：CHANEL方形太陽眼鏡

CHANEL方形太陽眼鏡經典黑色超百搭，側邊鏡框的愛心小裝飾上還有品牌標誌雙C Logo彰顯身分，個性中帶點甜美，簡約設計亦不會給人太顯擺的印象。且這類方形粗框墨鏡能夠讓臉部線條更立體，對於臉部線條本身不明顯的圓臉妹子特別友好，修飾效果堪比整容！以大牌來說價格也算親民好入手。

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CHANEL方形太陽眼鏡，NT$15,100。（圖／CHANEL）

2：Louis Vuitton Split Cat Eye太陽眼鏡

前陣子NewJeans、少女時代太妍、LE SSERAFIM等韓星集體帶貨的墨鏡就是這支Louis Vuitton Split Cat Eye！眼罩造型單鏡片設計很創新，局部與鏡框分離前衛感十足。眼鏡的鏡臂飾有Monogram花卉圖案細節及LV Circle標誌圖案，增添獨特的品牌標誌元素。

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Louis Vuitton Split Cat Eye太陽眼鏡，NT$18,800。（圖／Louis Vuitton）

3：Saint Laurent SL 461 BETTY

BLACKPINK Rosé每回上身的Saint Laurent墨鏡在櫃上都會被問翻，其中出鏡率極高當屬這支SL 461 BETTY！以其大膽的矩形設計和現代感的風格脫穎而出，簡約幹練，任何服裝都能完美消化，同樣很修飾臉型，顯瘦效果極佳。

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Saint Laurent SL 461 BETTY，NT$15,300。（圖／Saint Laurent）

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Rosé。（圖／IG@roses_are_rosie）

4：Saint Laurent SL M94

Saint Laurent SL M94這種很挑人戴的橢圓形鏡面就很適合方形臉配戴，圓潤鏡片大大降低臉部線條的銳利度，看上去更柔和好親近。且墨鏡鏡框側邊的金屬YSL裝飾帶出奢華時髦氣息，難怪Rosé愛不釋手！

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Saint Laurent SL M94，NT$16,700。（圖／Saint Laurent）

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Rosé戴的同款墨鏡都被問翻。（圖／IG@roses_are_rosie、newsen）

5：CELINE TRIOMPHE METAL 04金屬太陽眼鏡

偏好復古金屬框墨鏡的女孩，絕不能錯過CELINE全新推出的TRIOMPHE METAL 04，貓眼結合一點方形輪廓感的邊框能夠替圓臉增加尖角，視覺上就不會顯臉圓，加上側邊經典的TRIOMPHE標誌，充滿現代感。

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CELINE TRIOMPHE METAL 04金屬太陽眼鏡，NT$18,050。（圖／CELINE）

6：CELINE TRIOMPHE 09醋酸酯太陽眼鏡

CELINE TRIOMPHE 09方形墨鏡以其簡約的設計和經典的CELINE凱旋門標誌為特色，奶油白配色盡顯低調奢華，戴上身立刻增添氣質。

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CELINE TRIOMPHE 09醋酸酯太陽眼鏡，NT$16,250。（圖／CELINE）

7：Miu Miu眼鏡系列太陽眼鏡

乍看之下很有份量感的Miu Miu墨鏡其實很輕巧，戴一整天鼻梁也無負擔！獨特的圓形前框飾上全新Miu Miu直向標誌，與粗厚鏡臂的鉸鏈融為一體，相當有個性態度，還帶點復古玩味氣息。

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Miu Miu眼鏡系列太陽眼鏡，NT$16,000。（圖／Miu Miu）

8：Miu Miu Miu Regard 太陽眼鏡

全球櫃上賣到一支難求的Miu Miu書呆子風眼鏡也推出墨鏡款式啦！這款Miu Regard採精緻橢圓形造型設計，醋酸纖維鏡框採用纖薄外緣和超平面鏡片，突顯輕盈無比的設計感。鏡架飾有垂直Miu Miu品牌標誌，盡顯精緻氣質。櫃姐還不藏私分享道，不少前來購買該款墨鏡的女孩會自行更換鏡片變成平光眼鏡，等於買一款就能玩出兩種效果，性價比更高！

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Miu Miu Miu Regard 太陽眼鏡，NT$15,500。（圖／Miu Miu）

9：FENDI FF Diamonds

FENDI全新推出的FF Diamonds墨鏡橢圓形鏡框對方形臉很友好，鏡腳飾有功能性的金色金屬FF Diamonds鉸鏈，看似簡單卻不簡單，直接爲日常造型增添獨特的魅力與自信！

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲FENDI FF Diamonds，NT$15,100。（圖／FENDI）

10：Balenciaga DYNASTY RECTANGLE墨鏡

Balenciaga DYNASTY RECTANGLE墨鏡帥到男女通吃，最大亮點就是側邊鏤空的金屬BB徽標，與鏡架連接的設計超搶眼，一戴上臉瞬間散發巨星風範，回頭率狂飆！

▲精品墨鏡 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Balenciaga DYNASTY RECTANGLE墨鏡，NT$17,100。（圖／Balenciaga）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 墨鏡, 精品

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