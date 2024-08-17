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8雙話題款「黑色球鞋」　金智媛同款腳寬最適合、NIKE V2K好走好搭配

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文／美人圈

2024南韓話題「黑色球鞋」推薦！不只小白鞋、寶寶藍球鞋、銀色球鞋、灰色球鞋，最百搭的當然是黑色球鞋，BEAUTY編統整多款2024南韓話題款的黑色球鞋，包含金智媛同款、BLACKPINK Jennie出鏡率最高鞋款通通都有，其中有一雙更是「久走、耐走」款，趕緊來看！

2024南韓話題「黑色球鞋」推薦

Salomon XT4 OG 運動越野跑鞋

金智媛同款球鞋是這雙！金智媛近期當起空中飛人，飛往各個國家出席時尚活動、見面會等，多次的機場穿搭皆是輕鬆的白T、牛仔褲與鴨舌帽，再搭配一雙耐看好穿的球鞋，飛往新加坡出席活動的這場便是穿著Salomon XT4 OG，鞋體帥氣俐落、有增高，更適合腳寬、腳有肉的人，加上有色彩的點綴，即便是全黑顏色也不顯笨重，個性中帶有活潑可愛的感受。

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲金智媛同款球鞋。（圖／Newsen、Salomon）

Asics Japan s球鞋

想要更輕盈俐落，卻又不想要太薄的鞋底？Asics這款就非常適合你。最簡單俐落的黑白配色、偏窄長的鞋身以及些許增高，讓身形比例變得更長，也避免掉部分窄細鞋身設計容易出現的頭重腳輕，皮革材質之餘還有通風小孔，整體更好駕馭、好搭配、不挑人！

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Asics Japan s球鞋。（圖／ameblo.jp

NIKE V2K球鞋

不只銀色，黑色也超值得入手！整體訴求金屬層次質感，重現塑膠細節和復古美學的中底，而黑色相比銀色款，更加沉穩低調好搭配，而這款最強大的優點就是「非常舒服！」又輕又好走，還有增高效果，即便久走也不太會累，太適合出國帶著穿！

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲NIKE V2K球鞋銀色、黑色都好搭配。（圖／IG@non.1212、NIKE）

adidas taekwondo運動鞋

BLACKPINK Jennie幾乎可被稱為最強女鞋頭，穿過的鞋子沒一款不紅的！而這雙在Jennie私服出鏡率極高，是現在很流行的薄鞋底，將運動鞋與皮鞋結合，不僅沒有鞋帶設計，皮質更是極致柔軟，可以直接腳踩鞋跟當懶人鞋穿，方便又有型，穿上襪子，立刻又能從休息變成帥氣風格、搭配性極高，加上鞋身的設計，會使整個腳看起來非常小巧秀氣，難怪深受Jennie喜愛！

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie私服出鏡率極高的adidas taekwondo運動鞋。（圖／IG@abovechinatown、@a.t.a.d_tokyo）

Marine Serre MS-Rise 22運動鞋

說到BLACKPINK Jennie帶起的球鞋風潮可不只一雙！另一雙黑色球鞋就是這雙，Marine Serre是法國設計師同名品牌，其標誌性月亮圖騰識別度超高，是不少愛豆舞台打歌服的最愛，BLACKPINK Jennie就曾公開這款機場穿搭，鞋面以皮革和絨面革製作、搭配方頭設計，同時融入品牌象徵的月亮元素於鞋身、鞋舌、鞋跟、鞋底，能最大程度顯腿瘦、修飾力十足！

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲Marine Serre MS-Rise 22運動鞋。（圖／Marine Serre、IG@koreadispatch）

PUMA SPEEDCAT球鞋

PUMA SPEEDCAT可說是近期的爆款！長時間關注球鞋的人會知道這款其實是元老級的復古賽車鞋，因應這兩年Y2K復古風潮再起與名人加持，PUMA SPEEDCAT再度成為潮人的必備鞋款，甚至被南韓稱為接棒ADIDAS SAMBA的2024年度鞋款，鞋身的黑色絨布質料，使這款薄鞋底的鞋在視覺上更具份量感，也更凸顯出白色流線，整體鞋款更加俐落。

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲PUMA SPEEDCAT球鞋。（圖／IG@pumasportstyle）

今年6月更隆重宣布BLACKPINK Rosé成為全球品牌大使！以品牌大使身分加入PUMA「Rewrite the Classics」計劃，致力於讓PUMA最具代表性的經典鞋款再度回歸全球時尚軌道，公開的代言形象照中，Rosé穿的是PALERMO鞋款，更推薦給想要有增高效果的人！

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲PUMA PALERMO鞋款。（圖／IG@puma_kr）

FILA ECHAPPE MS球鞋

FILA每每在南韓推出的鞋款都好看到讓人忍不住想全包！這款ECHAPPE MS球鞋是致敬FILA 1995年經典TERRAIN CRUSHER，細節體現FILA F標誌，兼顧時尚外觀與機能，百搭的黑色、灰色，到今年夏天必備的銀色通通有，BEAUTY編私心最喜歡這款鞋底，有足夠高度又非常好走、抓地力也好，就算是要穿去運動、露營都非常適合，尤其黑色款透過顏色做線條變化，使整體變得更加有型！

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲FILA ECHAPPE MS球鞋。（圖／FILA提供）

onitsuka tiger鬼塚虎 mexico66黑底白虎爪紋

曾被《紐約時報》盛讚！整體輕盈、舒適度卓越、簡約卻極具特色的外型、極好搭配，尤其mexico66幾乎可說是潮人人腳一雙的必備款，除了大熱的銀色、黃色與白色，這款黑色同樣百搭，鞋身細長、鞋底偏薄，使整個腳型變得修長、腿部比例有被拉瘦的感覺，加上簡單配色，完全可無腦搭，搭牛仔褲還是小洋裝都非常合適！

▲黑色球鞋 。（圖／翻攝自IG）

▲mexico66幾乎可說是潮人人腳一雙的必備款。（圖／IG@kumika_iiio2）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 黑色球鞋, NIKE, Asics, Salomon, adidas

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