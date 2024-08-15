奧運金牌林郁婷、李洋將走紅毯　微風信義之夜8／23登場

▲微風信義之夜請林郁婷、李洋加分紅毯。（圖／IG@boxing_ting、@leeyang0812）

記者蔡惠如／綜合報導

微風8月迎來信義之夜，適逢巴黎奧運剛結束，找來人氣正旺的林郁婷、李洋金牌得主加分紅毯，當天將會時尚現身，另外HIGHLIGHT隊長尹斗俊也將現身，加持紅毯星光並出席VIP專場活動，館內還有10種以上活動邀會員體驗，秋冬最新單品優惠也搶先周年慶登場。

▲新品上市 ACQUA DI PARMA 格調 曦光玫瑰 淡香精100ml 推薦價10,800元。（圖／微風提供）

微風信義之夜將於8／23正式登場，今年主題為「MONTE-CARLO NIGHT蒙地卡羅之夜」，營造奢華熱鬧氛圍當然少不了星光，請到奧運金牌「最強羽球男雙」之一的李洋及「台灣女兒」林郁婷擔任紅毯來賓，讓人一窺奧運金牌選手在運動場外的時尚穿搭，韓人氣男星同時也是HIGHLIGHT隊長尹斗俊也將現身，民眾有機會一睹歐爸風采。

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秋冬新品陸續到貨，微風信義標榜提供全面服務，如Van Cleef & Arpels 獻上多款圓潤典雅的Perlée系列新作；TAKAKI獨家販售70周年聯名與限定作品，ASICS運動鞋、 EYEVAN太陽眼鏡、日本人氣漫畫家藤本樹《鏈鋸人》、《炎拳》和《預言的那由多》聯名珠寶及限定耳機；VALENTINO的VLogo托特包、BALENCIAGA最夯的BEL AIR獨家款式、FERRAGAMO北部獨家銀色水鑽HUG手提包、FENDI男女秋冬系列新品、Max Mara獨家首賣短版風衣斗篷等獨家款式與新品。

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8／23當天憑微風積點禮遇會員，於館內指定區域單筆消費送點數回饋，高級珠寶滿3萬元贈15,000點；國際精品滿1萬元贈1萬點；名品服飾、時尚生活滿5,000元贈5,000點；香氛保養、運動名品、化妝品滿3,000元贈3,000點。

此外，滿額另再加碼現抵券，只要於高級珠寶滿30萬元現抵3,000元、滿50萬元現抵7,000元；國際精品、名品服飾、時尚生活、香氛保養、運動名品、化妝品滿10萬元現抵1,000元至1,100元、滿20萬元現抵4,000元至4,200元、滿50萬元現抵12,500元至12,700元。

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微風表示，當天館內也準備超過10種以上不同活動，包含孫麥傑的DJ Show、R&B歌手表演、魔術秀、皇家舞蹈表演、香檳吧、12星座調酒、Venchi與吳一無二的Fancy Desserts、塔羅占卜、似顏繪，更有Casino Royale系列挑戰，可以體驗刺激有趣的命運輪盤，有機會獲得會員點數50萬點，憑當晚滿額發票試手氣，遊戲贏家更將直接帶走價值23,000元的CELINE TRIOMPHE標識印花小號翻蓋錢包，或價值42,800元的FENDI超迷你款式Fendigraphy。