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Dyson出髮膠！從「天然菇菌」萃取成分　瓶身也很美

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▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌Dyson在8年前推出旗下首款美髮產品Supersonic，現在終於開始「跨領域」成為美妝品牌，在英國時間8／15正式發表首款頭髮造型品系列Dyson Chitosan，標榜從天然菇菌中萃取的成分，能在定型髮絲的同時提供滋潤，此外還能維持蓬鬆效果。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

從家電開始跨界到美妝領域乍看似乎跳很大，但依照Dyson品牌的脈絡來看，其實是個合理的決定，品牌創辦人James Dyson本身是工程師，這種背景建立出品牌的基本風格-所有的產品都是透過從零開始的發想、一連串的測試與實驗而產生，在Dyson的產品實驗室中，甚至有些連「測試產品的機器」都是自行打造。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

而這樣的特質，可想見他們為自家美髮家電產品Supersonic、Airwrap、Airstrait等已經建立了龐大的資料庫，包括不同髮質、多種測試與相關研究等，既然如此何不拿來用呢？開發出造型髮品也不覺得意外了吧。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

Dyson Chitosan頭髮造型品系列產品，表示其成分是從天然菇菌中萃取「幾丁聚醣（Chitosan）」，幾丁聚醣是一種複雜的高分子原料，結構精巧柔軟但卻十分強韌，為打造持久而自然的造型提供了基礎，在滋潤髮絲的同時，能夠維持整天持久定型及保持秀髮的自然動感。Dyson美髮科技品類總裁Kathleen Pierce表示，品牌工程師經過嚴格測試，找到了最佳的幾丁聚醣的配比，幫助保有持久保持自然、有靈活性的造型效果。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

另外產品包裝設計也非常有Dyson品牌風格，採用的是長型的圓筒，其瓶身可以拆解、打開填充以符合環保再利用，使用者打開下部的透明蓋，放在手掌上按壓，就會擠出固定的份量，方便揉搓在手掌與手指上使用，乳液狀的髮膠看起來帶點粉紅色，質地也容易推開，然而還是要實際體驗才能驗證品牌持續強調的「蓬鬆輕柔感」。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

目前Dyson Chitosan在台上市的時間跟售價仍未公布，官方僅宣布其產品的推出與其主要成分，但既然有這樣的資料庫，不僅僅髮膠產品可以期待，說不定護髮產品也會有機會上市喔。

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關鍵字：

Dyson, Chitosan, 頭髮造型, 美妝, 跨界

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