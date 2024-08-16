fb ig video ETtoday search mobile

4部「硬漢父親形象」電影　連恩尼遜、布魯斯威利堪稱影史經典

>

文／女子學

隨著夏季即將進入尾聲，8月的重頭戲必定是回家與老爸共同歡慶父親節，除了全家一同前往餐廳吃盡珍饈美饌，坐在沙發上與父親一邊欣賞電影，一邊吐槽電影情節或談天說地，在這熱得離譜的天氣何嘗不是一大享受？比起迂迴緩慢的藝術電影，或是主打浪漫情節的劇情片，選擇簡單又熱血的動作電影想必很難不令父親拍手叫好。

以下整理4部有關硬漢父親形象的電影，也祝福家家今夏都能過個愉快的父親節！

1.《終極警探》系列

提到鐵漢老爸，布魯斯威利絕對是代表影星之一，尤其共計4集的《終極警探》系列中，飾演紐約市警探麥克連，數次為了家人及國家出生入死。在2007年的《終極警探4.0》中，麥克連捲入了動搖國本的駭客攻擊案，犯罪組織甚至綁架其女兒作為人質；在追捕首謀的過程中，甚至駕駛大卡車與戰鬥機進行對決，血脈噴張的場景、粗暴簡單的情節，勢必能令老爸在觀影中大呼過癮。

▲（圖／《終極警探》劇照）

近年布魯斯威利因失智症而淡出大銀幕，將來應難再欣賞以他為主角的動作大片，但這些留在影史的經典，布魯斯威利將以其硬派鐵漢的形象深植人心。

2.《我和我的冠軍女兒》

2017年上映的印度電影《我和我的冠軍女兒》，由印度國寶級演員阿米爾罕主演，阿米爾罕在電影中化身剽悍的鐵血父親，為了讓女兒擁有更好的人生，決議傳授摔跤技巧並寄望奪得世界冠軍。電影涉及了印度的女權議題，大膽刻劃社會普遍存在的歧視現象；阿米爾罕演出了不善情感表達，改以嚴厲言行表達關愛的父親，無時無刻都令人想起記憶中父親的身影而有共鳴。

▲（圖／《我和我的冠軍女兒》劇照）

3.《疾速救援》

人稱最強「最強老爸」的連恩尼遜，從影多年一直以強悍的父親形象，為他吸引大量的粉絲，家喻戶曉的《即刻救援》系列自然不用再多提。在2018年上映的《疾速救援》中，連恩尼遜飾演中年失業男子麥可，在每日通勤的列車上受託尋找乘客「普林」以換取報酬，好支付兒子的大學學費。電影集合了動作與懸疑推理的元素，在這列以全車乘客姓名為要脅的列車上，麥可該如何找到關鍵乘客及保護受綁架的妻兒呢？

▲（圖／《疾速救援》劇照）

4.《羅根》

隨著近期《死侍與金鋼狼》的上映，再次掀起了X戰警系列的熱潮，而2017年上映的《羅根》，休傑克曼詮釋步入老年的「金鋼狼」羅根，其反差模樣更是深植人心。在變種人瀕臨絕種的2029年，羅根與「X教授」查爾斯皆因老化而過得潦倒困苦；一日，羅根接獲保護實驗孩童的委託，而該孩童正是以羅根的基因所複製出來的實驗體，首次擁有護親之情的金鋼狼，為了讓女兒平安成長，不惜伸出深藏多年的鋼爪，選擇為愛而戰的悲烈情節，惹哭許多觀影多年的金鋼狼鐵粉。

▲（圖／《羅根》劇照）

上述電影的基調與情節各有不同，但片中出自父親的護親之情，皆使血脈賁張的打戲得到昇華，演員與製作團隊所創造的部部經典，又成為父子、女之間的話題，想必會是十分理想的父親節禮物。

延伸閱讀

無雷推薦！《捍衛任務4》：基哥再次化身頂尖殺手，一場毫無冷場的動作饗宴！

《父親》：在生命殞落的過程迷失時間，影帝成就沉浸式的淒涼無助

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 電影

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法

「愛逞強裝沒事」星座Top 3 ！第一名最會演　其實很在意他人看法

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹還是理財達人

拜拜後的食物特別容易壞？營養師點名「5個原因」 超過一半的人都不知！搞懂4個正確敷面膜觀念　肌膚好到會發光 最見色忘友三大星座！TOP 1想成為戀人眼中唯一　當然朋友就先去旁邊　 花了250年做鞋太強大！勃肯特展松菸登場　古董工具超珍貴、最新潮鞋亮相 乾巴巴雙手好嚇人？5個有效護手方法　讓手部肌膚永保青春 第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度 日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面