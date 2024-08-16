4部「硬漢父親形象」電影　連恩尼遜、布魯斯威利堪稱影史經典

文／女子學

隨著夏季即將進入尾聲，8月的重頭戲必定是回家與老爸共同歡慶父親節，除了全家一同前往餐廳吃盡珍饈美饌，坐在沙發上與父親一邊欣賞電影，一邊吐槽電影情節或談天說地，在這熱得離譜的天氣何嘗不是一大享受？比起迂迴緩慢的藝術電影，或是主打浪漫情節的劇情片，選擇簡單又熱血的動作電影想必很難不令父親拍手叫好。

以下整理4部有關硬漢父親形象的電影，也祝福家家今夏都能過個愉快的父親節！

1.《終極警探》系列

提到鐵漢老爸，布魯斯威利絕對是代表影星之一，尤其共計4集的《終極警探》系列中，飾演紐約市警探麥克連，數次為了家人及國家出生入死。在2007年的《終極警探4.0》中，麥克連捲入了動搖國本的駭客攻擊案，犯罪組織甚至綁架其女兒作為人質；在追捕首謀的過程中，甚至駕駛大卡車與戰鬥機進行對決，血脈噴張的場景、粗暴簡單的情節，勢必能令老爸在觀影中大呼過癮。

▲（圖／《終極警探》劇照）

近年布魯斯威利因失智症而淡出大銀幕，將來應難再欣賞以他為主角的動作大片，但這些留在影史的經典，布魯斯威利將以其硬派鐵漢的形象深植人心。

2.《我和我的冠軍女兒》

2017年上映的印度電影《我和我的冠軍女兒》，由印度國寶級演員阿米爾罕主演，阿米爾罕在電影中化身剽悍的鐵血父親，為了讓女兒擁有更好的人生，決議傳授摔跤技巧並寄望奪得世界冠軍。電影涉及了印度的女權議題，大膽刻劃社會普遍存在的歧視現象；阿米爾罕演出了不善情感表達，改以嚴厲言行表達關愛的父親，無時無刻都令人想起記憶中父親的身影而有共鳴。

▲（圖／《我和我的冠軍女兒》劇照）

3.《疾速救援》

人稱最強「最強老爸」的連恩尼遜，從影多年一直以強悍的父親形象，為他吸引大量的粉絲，家喻戶曉的《即刻救援》系列自然不用再多提。在2018年上映的《疾速救援》中，連恩尼遜飾演中年失業男子麥可，在每日通勤的列車上受託尋找乘客「普林」以換取報酬，好支付兒子的大學學費。電影集合了動作與懸疑推理的元素，在這列以全車乘客姓名為要脅的列車上，麥可該如何找到關鍵乘客及保護受綁架的妻兒呢？

▲（圖／《疾速救援》劇照）

4.《羅根》

隨著近期《死侍與金鋼狼》的上映，再次掀起了X戰警系列的熱潮，而2017年上映的《羅根》，休傑克曼詮釋步入老年的「金鋼狼」羅根，其反差模樣更是深植人心。在變種人瀕臨絕種的2029年，羅根與「X教授」查爾斯皆因老化而過得潦倒困苦；一日，羅根接獲保護實驗孩童的委託，而該孩童正是以羅根的基因所複製出來的實驗體，首次擁有護親之情的金鋼狼，為了讓女兒平安成長，不惜伸出深藏多年的鋼爪，選擇為愛而戰的悲烈情節，惹哭許多觀影多年的金鋼狼鐵粉。

▲（圖／《羅根》劇照）

上述電影的基調與情節各有不同，但片中出自父親的護親之情，皆使血脈賁張的打戲得到昇華，演員與製作團隊所創造的部部經典，又成為父子、女之間的話題，想必會是十分理想的父親節禮物。

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