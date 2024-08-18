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義大利CARRARA在台開賣　印染幾何打造中性風格

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▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

義大利精品寢具品牌CARRARA進軍台北東區，進駐SOGO復興館9樓開設北台灣首間品牌概念櫃。該品牌成立於1948年，以高品質的毛圈系列產品聞名，代理商日比表示，其作品融合義式簡約與現代時尚，能為消費者提供更多中性風格的多元化選擇。

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

▲義大利原裝進口HERITAG 數位印染雙人平單組，原價22,800元，特價19,380元。

CARRARA品牌特色在於運用高科技數位印染技術，為織品賦予鮮明的色彩和動感的幾何圖案，包括床單被套、毛巾、浴袍等產品，都呈現出低調奢華的義式風格，中性的色系與鮮明的色調，為居家空間增添一抹摩登氣息，也能輕鬆展露使用者的個人風格。

▲日比家族引進義大利居家品牌CARRARA。（圖／業者提供）

義大利原裝進口 GHEN 數位印染雙人平單組，原價22,800元，特價19,380元。

為慶祝概念櫃開幕，日比推出了一系列優惠活動，從8／15至8／31期間，所有商品均享有85折優惠，單筆消費滿3萬元，可獲得CARRARA原裝進口的衛浴組合。加入品牌官方LINE好友，即可獲得888元的復興館現金折抵券。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

瑞典品牌伊萊克斯近期在台推出了一系列新型家電，包括半自動義式咖啡機、抬頭式攪拌機、破壁調理果汁機，以及蒸氣氣炸鍋，以黑珍珠色系作為主色，簡單俐落的線條讓北歐風格蔓延，將中性風格升級，喜歡做菜的男性也能悠遊其中。

伊萊克斯新推出的「極致美味700系列家電」，主色以珍珠黑色系呈現，簡約而不失時尚，半自動義式咖啡機則結合了磨豆、萃取和奶泡三合一功能，雙加熱系統讓消費者在家也能快速製作出香濃咖啡。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲極致美味700半自動義式咖啡機，售價26,900元。

該系列破壁調理果汁機號稱可達到綿密無渣的料理質地，適合製作果昔、濃湯、冰沙等；蒸氣氣炸鍋內建17道食譜，提供蒸煮、氣炸、舒肥等多種烹調方式，讓消費者輕鬆在家享受健康低油料理。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯極致美味700破壁調理果汁機，售價12,900元。

▲伊萊克斯在台推出中性風格廚電系列。（圖／品牌提供）

▲7L極致美味700蒸氣氣炸鍋售價10,900元、5L售價5,690元。

伊萊克斯針對新品上市，即起至9／27期間推出線上官方商城超級品牌月活動，消費滿8,500元，即可獲得滿額禮Create系列可攜式真空保鮮組；消費滿15,500元送極致美味500冰沙調理果汁機；消費滿25,000元，送極適家居300掃拖機器人，還可抽價值52,900元的極淨呵護700系列洗脫烘衣機。

關鍵字：

寢具, 義大利, CARRARA, 伊萊克斯, 家電

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