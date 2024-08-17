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產後瘦不下來？中醫師曝「調整體質」關鍵　多吃菠菜有幫助

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▲▼產後瘦不下來？中醫師曝「調整體質」關鍵 。（圖／Pexels）

▲產後壓力變大、睡眠不足，更難恢復身材。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

根據調查，台灣女性初次生育年齡35歲以上人口，已佔總生育女性3成之多，對於高齡產婦而言，從備孕、懷孕到生產都相當不易，產後的恢復能力更是大不如前，且產後因忙於照顧小朋友，導致三餐不正常、睡眠不足、壓力增大，對於瘦身更是難上加難，中醫師表示，應把握產後來調整體質的關鍵，才能循序漸進的瘦下來。

廣義來說，於產後六週的體脂率大於30，體重仍大於懷孕前體重的10％，就屬於產後肥胖，加上產後婦女的氣血較為虛弱、腎氣不足，容易水腫外還會造成腰酸背痛、掉髮等問題，令許多產後婦女深感惶恐。

▲▼產後瘦不下來？中醫師曝「調整體質」關鍵 。（圖／公關）

▲林口京都堂王倩梅院長。

林口京都堂王倩梅院長提到，急於減重的媽媽容易忽略產後更是調整體質的關鍵，建議產後減重可待哺乳結束後進行。此時就能以中醫用藥來幫助排便順暢、消水腫同時還能補氣養神，再搭配穴位埋線，加強穴位刺激，依此循序漸進的方式進行減重，過程溫和還能同時調理體質。

▲▼產後瘦不下來？中醫師曝「調整體質」關鍵 。（圖／Unsplash）

▲菠菜營養價值高，很適合產後補充食用。（圖／Unsplash，以下同）

中醫楊雅晴營養師也表示，產後可以先替自己設定不因過度進補而發胖的目標，多吃豆腐、魚類、菠菜這些可以加速身體復原的食物，或是牛肉、紅棗調養氣血，豆漿、牛奶、鱸魚湯等湯水可以增加乳汁分泌，但記得不要調味過重或是吃太重口味的食物避免水腫，也可以在哺乳結束後飲用漢方茶飲或是多喝紅豆水、吃菠菜都是好選擇。

▲▼產後瘦不下來？中醫師曝「調整體質」關鍵 。（圖／Unsplash）

▲遵循清淡飲食能夠有效消水腫。

關鍵字：

產後瘦身, 高齡產婦, 中醫師, 減重, 調整體質

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