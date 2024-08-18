曬黑也可白回來！營養師教你美白飲食這樣吃

▲感光食物像是鳳梨，盡量吃完後別立刻曬太陽。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天還沒過完，皮膚就曬到黑一號，除了做好防曬，有什麼方法能快點白回來？營養師余朱青教你美白飲食的秘訣，跟著吃就沒錯。

#多補充維生素C

具抗氧化作用，可清除紫外線及環境造成的自由基、抑制黑色素生成，提亮膚色外同時又可促進膠原蛋白形成，使皮膚光滑、有彈性。她也點名像是芭樂、小番茄、奇異果、柑橘類都是維生素含量較高的水果。

#攝取足量水分

人體有70%組成都是水，水分也參與體內許多代謝反應，除了日常保養品保濕做足外，攝取足夠水分，可使加速老廢物質代謝，使皮膚光滑又明亮。營養師提醒成人一天至少攝取體重x30倍水分，若為50公斤的話，建議攝取1500cc，若有大量流汗，則可增加攝取量。

#留意感光食物

感光食物容易讓皮膚對光變得更敏感，吃了感光食物再曬到太陽，會使黑色素細胞更活躍，使肌膚變黑或產生色斑。而感光食物包括九層塔、芹菜、韭菜、芒果、鳳梨、木瓜、檸檬等水果。營養師補充，感光食物建議晚上食用，或是食用完避免長時間曝曬，皆可減少變黑的機會喔！

#少吃含糖及高溫烹調食物

吃甜食、喝含糖飲料；亦或者是高溫油炸、碳烤等烹調方式，容易生成「糖化終產物」，破壞膠原蛋白，使肌膚暗沉蠟黃、鬆弛無彈性。

#做好防曬

不論是透過撐傘、穿長袖、長褲，或者擦防曬乳等方式，建議每隔3-4小時，可補擦一次；只要能做好防曬，就可減少曬黑、曬傷機率。

#好好睡一覺

熬夜、睡眠品質差、睡得時間太少，都會使得代謝紊亂、導致內分泌失調，進而使皮膚乾燥及老化。所以「美容覺」很重要。