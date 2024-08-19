超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

記者曾怡嘉／綜合報導

現在的你快樂嗎？還是目前身處憂鬱而不自知呢？《小紅書》有個心理測，幫助你秒測現階段的身心狀態，測過的網友都說準！

#憑直覺選出一個你最喜歡的動物腳印

▲（圖／翻攝自小紅書）

-------（下有完整解析）

挑選1的你

最近的你個性有點急躁，要注意情緒，多留意心血管方面的健康，用餐盡量以簡單、清淡為大原則，記得放慢腳步，保持開朗愉悅的心情，能動就要動，不要讓三高提早找上門。

挑選2的你

最近的胃口不錯，美食當前就忘了熱量管控，小心肥胖找上門，不過你的身體狀態不錯，只要搭配適時的運動，注意體態的維持，就能夠擁有健康的體魄。

挑選3的你

你是位健康寶寶，不管是你的氣色或體態都處於一個很完美的平衡，但是千萬不要因為擁有健康身體就疏於照顧自己，記得要多喝水，多多留心自己狀態才是。

挑選4的你

最近你的工作量不小，壓力太大使得身體不適，開始和你抗議過勞了，記得一定要找時間休息，周末也可以上山走走，呼吸新鮮空氣，或是睡前可以使用放鬆的精油搭配嗅吸，對放鬆身心很有幫助。

挑選5的你

你的身體沒有大問題，但是需要關心一下內在情緒，最近可能負面情緒較高，一些事情找不到排解的管道，累積下來很容易影響身體健康。