到理髮廳喝咖啡吃甜點　復古懷舊風、招牌亮點曝老闆是周星馳紛絲

▲到理髮廳卻是喝咖啡吃甜點，體驗與眾不同的懷舊氛圍。



圖文／鏡週刊

在基隆市仁愛區散步，發現一間外觀如同老式理髮店，內部卻是不折不扣咖啡館的「秋香理髮廳 | 獅球珈琲部」。老式理髮椅透露著從前是一間經營50多年理髮廳的歷史，屋子裡積年累月的裝潢經過整修，賦予了復古與新潮氣息。咖啡、布丁都相當有水準，尤其是巴斯克蛋糕令人驚豔不已，有別於網美咖啡館，在小巷子內體驗台式復古氛圍，值得來坐坐。

▲店門口的招牌復古懷舊，不掩飾地重現理髮廳樣貌。

▲摩托車都要貼上秋香的文字，老闆老派的思想很徹底。

▲店內擺放偌大兩張老式理髮椅，坐起來其實相當舒服。

▲老闆娘很專心地分切店內招牌巴斯克蛋糕，IG帳號9527透露著是周星馳紛絲。

▲店內另一個和式空間，旁邊還有五子棋可以下。

▲咖啡與蛋糕均有水準，點餐前會詢問喜好淺焙深焙，各有不同風味。（卡布奇諾130元／杯）

▲「半熟巴斯克乳酪蛋糕」口感令人驚豔，甜而不膩，帶有海鹽鹹味的cream，混合口味細緻獨特。（160元／份）。

▲店內的獨特裝潢總會吸引顧客狂拍照

▲暖黃的燈飾令人秒回懷舊80年代感。

▲店內輪播著小虎隊以及80年代的歌曲，回憶湧現。

▲浴室的裸女磁磚相當少見，傳聞浴室貼上裸女磁磚，祝融女神看到之後會害羞的逃跑，於是有預防火災的功用

▲店外小空間也布置得很舒適，適合沉澱一下午。

秋香理髮廳｜獅球珈琲部 地址： 200基隆市仁愛區獅球路24號

營業時間： 12:00-20:00。星期三休息

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