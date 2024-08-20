先處理麻煩的事！「5個方法」讓你在早晨更有效率完成工作

▲早晨優先處理最重要的事項。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

一日之計在於晨，早晨是一天中精力最旺盛的時間段，善用這段時間可以大幅提升工作效率。以下是五個方法，幫助你在早晨更有效率地完成工作。

#提前規劃，設定目標

在前一天晚上花幾分鐘為第二天做計劃，列出當天最重要的三項任務。明確的目標不僅讓你早晨工作時有清晰的方向，還能減少不必要的時間浪費。早晨開始工作時先處理最重要的事項，確保你在效率最高的時間段內完成關鍵工作。

#優先處理高難度任務

早晨通常是注意力最集中的時候，適合處理複雜且需要深度思考的工作。將這些高難度任務放在一天的開始，能夠以最佳狀態完成它們，同時減少因拖延造成的壓力。

#養成早晨運動的習慣

早晨可以做些簡單的運動，如散步、瑜伽或伸展，幫助促進血液循環並提振精神，讓你以更清醒的狀態開始一天的工作。運動後大腦釋放的內啡肽有助於提高心情和專注力，讓你更輕鬆地進入工作狀態。

#避免手機和社交媒體干擾

很多人早晨一醒來就習慣查看手機，但這往往會分散注意力並延遲進入工作的時間。嘗試將早晨的黃金時間留給專注工作，等完成主要任務後再處理訊息和社交媒體，以避免被不必要的訊息打斷。

#吃一頓營養豐富的早餐

一份營養均衡的早餐能穩定血糖，為大腦和身體提供所需能量。高纖維與高蛋白質的食物，如燕麥、全麥吐司、雞蛋和水果，有助於保持精神集中，避免上午因飢餓或能量不足而感到疲倦。