零成本養成「抗疲勞體質」！比咖啡短暫提神更持久續航

記者李薇／台北報導 圖／sooyaaa__ IG、clean_0828 IG

夏日天氣悶熱，讓人總感覺到疲倦想睡，營養師花花就推薦可以補充的6大營養素，輕鬆養成抗疲勞體質，比起一杯咖啡更可以養成長時間續航的好精神。

1.蛋白質

充足的蛋白質可以維持肌肉健康，良好的血糖水平，讓身體保持穩定的能量，像是魚肉、雞肉、雞蛋、瘦肉、大豆、豆製品、奶製品。

2.維生素B群

很多人知道維生素B群可以增強能量，維護神經系統穩定、減輕疲勞感，除了保健品補充，食物裡面也可以攝取，比如：穀物、菌菇、瘦肉、雞蛋、乳製品。

3.Omega-3脂肪酸

可以緩解長時間腦力勞動引起的發炎反應，降低勞累感，像是鯖魚、鮭魚、秋刀魚、鱸魚都是很不錯的選擇。

4.鐵

缺乏鐵質很可能會導致貧血，尤其是女性更要特別注意，更是有可能引發疲憊、腦霧、無力等問題，建議可以每周吃一次動物血或是肝臟，大約每次50g左右。

5.鎂

鎂是人體不可缺少的礦物質之一，缺少可能會導致肌肉痙攣、疲勞，像是穀物、豆類、綠色蔬菜、堅果類，都含有鎂元素，可以適量補充。

6.鉀

缺鉀可能導致四肢無力、心律失常、麻木等問題，補充鉀元素除了香蕉之外，像是毛豆、羽衣甘藍、菱角、蠶豆、球芽甘藍都很好。