fb ig video ETtoday search mobile

日本夏季熱門染髮顏色推薦！透明米色調大勢　素顏也撐得起來

>

文／美人圈

2024染髮顏色推薦範本再加一！今天帶來2024日本夏天最熱門的染髮顏色，都以有輕盈通透感的「米褐色」作為基調，再透過暖色、冷色等不同色系去做變化，最大的優點就是相當襯膚，即便素顏，膚色依舊好看，趕緊來看你最想染哪一色？

2024日本夏天熱門染髮顏色推薦

琥珀米褐色

一般膚色、暗沉蠟黃膚色的首選！琥珀米褐色這個色調相對低調，更友善上班族、不能染明顯髮色的人，同時因顏色的相襯，能讓一般膚色、暗沉蠟黃等偏暖的膚色變得更加通透、明亮，有日系的透明感，因此化妝、素顏都好看！最棒的是，即便後續長出布丁頭也不明顯，可說是最好照顧的一款髮色。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲琥珀米褐色是相當不挑人的髮色。（圖／IG@tsukieey，下同）

不同膚色呈現的感覺完全不同！相對白皙的肌膚配上琥珀米褐色，使整個五官變得更立體，因而相對更有高冷、有個性的感受，琥珀米褐色可說是相當不挑人的髮色，不論哪個膚色都適合、各有各的好看，難怪成為熱門染髮顏色。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

奶油米褐色

整個人都變明亮了！明度整體較高，整個人瞬間就變得有亮麗、精神充沛的感覺，也給人更加年輕的氣息，搭配短髮、長髮都好看，髮質看起來偏霧面，因此相對不怕光線折射後凸顯出毛躁、分岔，很友善髮質相對毛躁的族群。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

只要將明度下降一點，這款奶油米褐色也非常適合秋冬使用！整體髮絲會更柔霧、如同奶霜的感覺，讓整個人的氣質變得對柔和，加上偏暖的色系，反而在整色調相對灰暗的秋冬，能讓人更看見自己！此外，這個髮色也可說是首度漂髮的入門髮色，不易踩雷、褪色也好看，更友善每個人！

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

橄欖米褐色

不漂也好看！如同薄荷般涼爽的橄欖米褐色，是不漂就能讓髮絲有明顯顏色的一款，對比上衣款的柔霧髮質，這款看起來會更加的水亮，而水亮光澤容易反射出髮質本身的好壞、凸顯出瑕疵，因此更推薦給天生髮質相對不毛躁、斷髮較少的人！

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

陽光下看起來太美了！這款髮色不僅夏天適合，也非常適合秋冬，擔心因為太綠而顯得素顏氣色不佳的人，可嘗試與設計師溝通將綠色染劑的量減少，讓灰色或棕色再多一些，就能有自然好駕馭的橄欖米褐色，低調中又富有變化。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

餅乾米褐色

看起來超美味的餅乾米褐色！屬於偏暖調的髮色，學生黨到上班族都很適合染，在米褐色的基礎下加入偏黃的暖調棕色，使整個髮色呈現如同蝴蝶餅乾的顏色，同時因有米褐色的基礎，整體看起來柔潤、有奶霜感，全放下來有溫柔小姐姐感，綁起來呈現工作上俐落幹練個性又好的女強人感覺，是一款風格極多元的髮色！

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

薰衣草米褐色

如果覺得前面幾款都太過於乖巧日常，想來點變化，不妨試試這款溫柔的薰衣草米褐色！染後髮質看起來是霧面質地，更不顯毛躁、分岔，髮質相對看起來會更好更柔順，且低飽和度的紫色也更好駕馭、即便素顏也不奇怪，絕對是蠟黃暗沉肌的顯白髮色，整個人呈現柔軟輕盈的氣質。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

不介意漂髮的人，試試這款更極致的薰衣草米褐色髮色！對比上一款，這款髮色是帶灰色調的薰衣草髮色，輕柔之餘也更有個性，更友善天生肌膚白皙的人，能讓膚色呈現通透空氣感、仙女氣息爆棚！

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲薰衣草米褐色髮色仙女氣息爆棚。（圖／IG@younegi，下同）

櫻花米褐色

相對夢幻的嫩粉色，這樣再偏紅一些的櫻花米褐色更好駕馭、備受推薦！在薰衣草米褐色的基礎下，相對一般的葡萄酒紅髮色，更不顯老氣、更有活力感，且從蠟黃暗沉肌到蒼白無血色的素顏膚色，幾乎可一應俱全，搭配簡單俐落的一刀切短髮，不僅適合夏天，也很能凸顯出個人特色！

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

柿子米褐色

最後就是可愛有活力的柿子米褐色！同樣在帶有日系輕透感的基礎下，加入些許的薰衣草與偏橘紅色系調出能夠明亮肌膚的暖調柿子色，讓膚色呈現自然的通透紅潤感，即便素顏也依舊有好氣色，因而很推薦氣色相對蒼白的人！此外，這款髮質看起來是「霧面」質感，相對不顯毛躁、髮質變好。

▲髮色 。（圖／翻攝自IG）

▲柿子米褐髮色，即便素顏也依舊有好氣色。（圖／IG@tsukieey）

2024熱門染髮顏色推薦！3方向找到命定髮色，這組髮色最顯白，加碼「顯老」地雷髮色

韓韶禧6款「去黃提亮」染髮顏色推薦！最新「髮尾線條染」太美，百搭好駕馭

2024染髮顏色推薦！髮型師公開：「自然奶霜感」是趨勢，顯白又去黃、好感度超高

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 染髮, 髮色, 日本, 米褐色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

你想當哪一種海底生物？測出心理年齡是幾歲

你想當哪一種海底生物？測出心理年齡是幾歲

公認戀愛腦的三大星座！TOP 1根本是傀儡　對戀人百依百順零主見

公認戀愛腦的三大星座！TOP 1根本是傀儡　對戀人百依百順零主見

家中書滿為患　專家：從3類書籍丟起

家中書滿為患　專家：從3類書籍丟起

夢幻聯動！NIKE宣布與LEGO長期合作　全新「樂高版勾勾」Logo曝光 NIKE無預警7折快閃促銷！「破千品項降價」熱門Dunk鞋現省千元 8雙話題款「黑色球鞋」　金智媛同款腳寬最適合、NIKE V2K好走好搭配 超準！第一眼看到腿還是領帶？秒測你潛在性格與最新運勢 別再變大媽頭！鯊魚夾、邊夾這樣用更時尚　不用錢的質感激增秘訣 提高警惕！常把「妳好可愛」、「在做什麼」掛嘴邊　小心是渣男慣犯 你是哪一種握拳姿勢？分析對待愛情觀點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面