日本夏季熱門染髮顏色推薦！透明米色調大勢　素顏也撐得起來

文／美人圈

2024染髮顏色推薦範本再加一！今天帶來2024日本夏天最熱門的染髮顏色，都以有輕盈通透感的「米褐色」作為基調，再透過暖色、冷色等不同色系去做變化，最大的優點就是相當襯膚，即便素顏，膚色依舊好看，趕緊來看你最想染哪一色？

2024日本夏天熱門染髮顏色推薦

琥珀米褐色

一般膚色、暗沉蠟黃膚色的首選！琥珀米褐色這個色調相對低調，更友善上班族、不能染明顯髮色的人，同時因顏色的相襯，能讓一般膚色、暗沉蠟黃等偏暖的膚色變得更加通透、明亮，有日系的透明感，因此化妝、素顏都好看！最棒的是，即便後續長出布丁頭也不明顯，可說是最好照顧的一款髮色。

▲琥珀米褐色是相當不挑人的髮色。（圖／IG@tsukieey，下同）

不同膚色呈現的感覺完全不同！相對白皙的肌膚配上琥珀米褐色，使整個五官變得更立體，因而相對更有高冷、有個性的感受，琥珀米褐色可說是相當不挑人的髮色，不論哪個膚色都適合、各有各的好看，難怪成為熱門染髮顏色。

奶油米褐色

整個人都變明亮了！明度整體較高，整個人瞬間就變得有亮麗、精神充沛的感覺，也給人更加年輕的氣息，搭配短髮、長髮都好看，髮質看起來偏霧面，因此相對不怕光線折射後凸顯出毛躁、分岔，很友善髮質相對毛躁的族群。

只要將明度下降一點，這款奶油米褐色也非常適合秋冬使用！整體髮絲會更柔霧、如同奶霜的感覺，讓整個人的氣質變得對柔和，加上偏暖的色系，反而在整色調相對灰暗的秋冬，能讓人更看見自己！此外，這個髮色也可說是首度漂髮的入門髮色，不易踩雷、褪色也好看，更友善每個人！

橄欖米褐色

不漂也好看！如同薄荷般涼爽的橄欖米褐色，是不漂就能讓髮絲有明顯顏色的一款，對比上衣款的柔霧髮質，這款看起來會更加的水亮，而水亮光澤容易反射出髮質本身的好壞、凸顯出瑕疵，因此更推薦給天生髮質相對不毛躁、斷髮較少的人！

陽光下看起來太美了！這款髮色不僅夏天適合，也非常適合秋冬，擔心因為太綠而顯得素顏氣色不佳的人，可嘗試與設計師溝通將綠色染劑的量減少，讓灰色或棕色再多一些，就能有自然好駕馭的橄欖米褐色，低調中又富有變化。

餅乾米褐色

看起來超美味的餅乾米褐色！屬於偏暖調的髮色，學生黨到上班族都很適合染，在米褐色的基礎下加入偏黃的暖調棕色，使整個髮色呈現如同蝴蝶餅乾的顏色，同時因有米褐色的基礎，整體看起來柔潤、有奶霜感，全放下來有溫柔小姐姐感，綁起來呈現工作上俐落幹練個性又好的女強人感覺，是一款風格極多元的髮色！

薰衣草米褐色

如果覺得前面幾款都太過於乖巧日常，想來點變化，不妨試試這款溫柔的薰衣草米褐色！染後髮質看起來是霧面質地，更不顯毛躁、分岔，髮質相對看起來會更好更柔順，且低飽和度的紫色也更好駕馭、即便素顏也不奇怪，絕對是蠟黃暗沉肌的顯白髮色，整個人呈現柔軟輕盈的氣質。

不介意漂髮的人，試試這款更極致的薰衣草米褐色髮色！對比上一款，這款髮色是帶灰色調的薰衣草髮色，輕柔之餘也更有個性，更友善天生肌膚白皙的人，能讓膚色呈現通透空氣感、仙女氣息爆棚！

▲薰衣草米褐色髮色仙女氣息爆棚。（圖／IG@younegi，下同）

櫻花米褐色

相對夢幻的嫩粉色，這樣再偏紅一些的櫻花米褐色更好駕馭、備受推薦！在薰衣草米褐色的基礎下，相對一般的葡萄酒紅髮色，更不顯老氣、更有活力感，且從蠟黃暗沉肌到蒼白無血色的素顏膚色，幾乎可一應俱全，搭配簡單俐落的一刀切短髮，不僅適合夏天，也很能凸顯出個人特色！

柿子米褐色

最後就是可愛有活力的柿子米褐色！同樣在帶有日系輕透感的基礎下，加入些許的薰衣草與偏橘紅色系調出能夠明亮肌膚的暖調柿子色，讓膚色呈現自然的通透紅潤感，即便素顏也依舊有好氣色，因而很推薦氣色相對蒼白的人！此外，這款髮質看起來是「霧面」質感，相對不顯毛躁、髮質變好。

▲柿子米褐髮色，即便素顏也依舊有好氣色。（圖／IG@tsukieey）

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