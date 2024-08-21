試開箱／翠鳥綠、冰川藍入眼影！「冷萃灰」質感展現透明度　一刷仙氣滿分

記者李薇／台北報導、攝影

每年的季節彩妝總是會帶來新的刺激，讓人耳目一新，最近就有不少眼影新作，很值得關注，看似鮮明的顏色其實充滿透明度，即使肌膚偏黃也可以輕鬆上手。

＃LUNASOL 2024 AW彩妝系列

以「記憶的足跡」為題，LUNASOL將日常生活片段宛如幻燈片般，重新回放出一幕幕迷人回憶；全系列發表了四色眼影盤、睫毛膏、唇彩以及指甲油，不管是哪一種品項，「冷萃灰」調是貫穿此秋冬的主軸，像封存記憶的舊照片，泛著久未重啟的塵灰，尤其是晶巧霓光眼彩盒系列，看似繽紛的冰川藍、翠鳥綠或是玫瑰粉，其實使用起來飽和度很低，輕盈色選帶有透明感，是亞洲女孩也很容易上手的色調，比起常見大地色更多了不同偏光的細節，很值得一試。

當然，近年日系妝容最不能錯過的就是多色彩睫毛妝容，不見得要一鳴驚人的強烈色調，近看才會發現更明顯的與眾不同，不管是搭配眼妝或是單用，都可以讓妝容具有巧思，濃密纖長羽扇睫毛膏就是這樣親民的單品，其中EX01無花果、EX02夜森林，是需要細細品味的色選，而且比起黑色更能溫柔展現眼神。

＃PAUL & JOE 巴黎時尚4色眼彩盤

標誌性西洋菊圖騰深入人心的PAUL & JOE持續在每季發揮創意，繼伸展台上的時裝作品，創辦人將當時構思的服裝與穿搭配色，幻化為4色的眼影，不僅可以穿上時髦的成衣設計，更可以搭配同色系彩盤，創造具有整體性的造型風格，在這系列眼影之中，可以看到草綠與天空藍、欉林綠與夕陽橘的搭配，別具個性的混搭跳色，單用或是局部漸層點綴，都很有特色。

更令人興奮的是，巴黎時尚4色眼彩盤一次推出8款不同的配色組合，更揉和霜狀、粉狀不同材質，讓色彩可以呈現出更立體的層次，粉體更是拿捏了日系品牌一貫的強項「潤澤」，宛如奶霜等級的細緻粉質，一抹就可以呈現出自然的發色度，完全不用擔心下手太重，可以任意混刷或是疊加，展現出具有態度的妝容效果。