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時尚界流行中「芭蕾舞鞋」怎麼搭？10套日常風格示範教你穿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著「Balletcore」穿搭的興起，以古典芭蕾風格穿搭為主的造型也成為許多人穿搭的選擇，其中由芭蕾舞鞋延伸的日常鞋款，也成為許多人穿搭中會搭配單品，怎麼搭最時髦，一篇告訴你！

芭蕾舞鞋穿搭緣起：Balletcore 美學趨勢

你知道嗎？最早的芭蕾舞鞋其實是有高跟的。一直到18世紀，巴黎歌劇院芭蕾舞團的女舞者瑪莉卡馬戈（Marie Camargo）才大膽地把高跟鞋改成了平底鞋，讓她可以更靈活地在舞台上表演。到了1940年代，芭蕾舞鞋開始走進人們的日常生活。美國設計師克萊爾麥卡德爾（Claire McCardell）看到了芭蕾舞鞋的潛力，於是他和鞋匠薩爾瓦托雷卡貝吉歐（Salvatore Capezio）合作，將街頭風格融入芭蕾舞鞋，設計出適合日常穿的芭蕾平底鞋。芭蕾舞平底鞋一直到現在，無論是新材質還是細節設計都在不停地翻新，成為了「Balletcore」風格的代表元素之一。

「Balletcore」這個風格其實早在2022春夏時裝秀上就開始流行起來了，去年BLACKPINK的Jennie在她的歌曲MV〈You and Me〉中穿上芭蕾舞服裝，再次掀起了一股熱潮。Balletcore的靈感來自芭蕾舞的優雅美學，模仿芭蕾舞者的穿搭風格，主要利用薄紗、蕾絲、綢緞等材質和柔和的色調來打造這種風格。Balletcore不僅僅是穿著芭蕾舞鞋、蝴蝶結、蕾絲裙、襪套、緊身褲、TuTu裙等單品，它還可以和牛仔褲、西裝褲等休閒單品混搭，又能融合運動和街頭服飾的元素，有非常多的時尚可能性。

芭蕾舞鞋款式介紹：綁帶、方頭、漆皮

以芭蕾舞鞋延伸設計的日常鞋款有多種不同款式，以下分為5種大類型說明：

綁帶芭蕾舞鞋

綁帶芭蕾舞鞋加了緞帶或細帶，不僅看起來很有設計感，固定住腳踝讓走路也更穩定。綁帶的設計讓人想起芭蕾舞者優雅地綁鞋帶的樣子，既美又實用。

方頭芭蕾舞鞋

這款鞋讓人聯想到芭蕾硬鞋的鞋箱設計，穿上後彷彿下一秒就能墊起腳尖跳舞。方形的鞋頭輪廓能為穿搭增添成熟的女性氣息。

尖頭芭蕾舞鞋

尖頭的鞋尖為傳統芭蕾舞鞋增添了俏皮和時髦的感覺，在正式場合中穿上能幫你增加不少自信。它既保留了芭蕾舞鞋的優雅，又增加了一點現代的時尚感。

軟質芭蕾舞鞋

軟質芭蕾舞鞋的柔軟鞋面和褶皺彈性開口設計，讓你走起來格外舒適自在。通常鞋楦比較寬，而且有彈性，能完全包覆腳趾，不論什麼腳型都能穿。

瑪莉珍芭蕾舞鞋

把瑪莉珍鞋的設計元素和芭蕾舞鞋結合在一起，多了細帶或鞋釦裝飾，看起來更甜美可愛。這款鞋子融合了兩款經典女鞋的精華，不僅漂亮還充滿了歷史感。

搭配芭蕾舞鞋的4大原則

芭蕾舞鞋與各種單品怎麼搭最好？以下4大原則告訴你：

搭配襪子

褲襪、及膝襪、襪套都能很合適的搭配起來，增加整體造型的層次感讓鞋子成為造型的焦點。如果想要增加趣味，可以選擇花邊襪或蕾絲襪，增加一點甜美感。

選擇緊身褲型

芭蕾舞鞋搭配過於寬鬆的褲子，如寬腿褲或是喇叭褲，容易讓整體造型顯得臃腫且失去比例感。建議選擇合身的褲子，更能展現芭蕾舞鞋的精緻感。

顏色與材質的搭配

芭蕾舞鞋有各種顏色和材質，如皮革、絨面、緞面等。在搭配時可以根據整體造型的顏色來選擇鞋子的顏色，達到和諧統一的效果。

注重整體比例

芭蕾舞鞋的設計簡約且貼合腳型，因此在搭配時要注意整體造型的比例，保持整體的和諧感。

春夏必看芭蕾舞鞋穿搭10套示範

芭蕾舞鞋怎麼穿？什麼單品搭起來最好看？10套時髦造型教你穿：

小黑裙×芭蕾舞鞋

經典的小黑裙搭配上綁帶芭雷舞鞋，利用襪子增加下半身的視覺亮點，優雅的氣質輕鬆掌握。

五分緊身褲×芭蕾舞鞋

五分緊身褲搭配上芭蕾舞鞋能夠讓雙腿顯得修長，也可以搭上有蕾絲或是澎袖的上衣，整體造型看起來更加有少女感。

短裙×芭蕾舞鞋

不管是百褶裙、TuTu裙還是蛋糕短裙，芭蕾舞鞋都能很好的融入。搭配上緊身的短上衣，輕盈的比例非常有夏日感。

芭蕾套裝×芭蕾舞鞋

利用芭蕾舞練習套裝搭配芭蕾舞鞋輕鬆穿出Balletcore風格。緊身褲搭上針織短褲和襪子，大方露出身體線條展現女人味。覺得難度太高的話可以試試下身搭配紗裙。

牛仔褲×芭蕾舞鞋

芭蕾舞鞋能夠很好的中和掉牛仔褲的休閒感，搭配上針織上衣還有飾品，讓穿搭效果更加精緻。

短褲×芭蕾舞鞋

短褲跟芭蕾舞鞋的組合能夠有放鬆的休閒感，不管是運動風的T恤還是蝴蝶結抽皺上衣，都能輕鬆搭配。

西裝套裝×芭蕾舞鞋

專業感的黑色西裝套裝，下半身的短裙搭配同色的芭蕾舞鞋，不穿襪子露出腳踝來平衡上下的重量感。

長裙×芭蕾舞鞋

浪漫的蛋糕裙搭配短上衣。選擇都是粉色的針織外套跟芭蕾舞鞋，溫柔氛圍滿滿。

大衣×芭蕾舞鞋

寬鬆的風衣搭配合身的上衣跟長裙，讓整體不會臃腫。牛仔裙的高開衩中露出的蕾絲絲襪，這個小心機很好讓芭蕾舞鞋融入穿搭中。

連身洋裝×芭蕾舞鞋

連身洋裝搭上芭蕾舞鞋，簡單又不容易出錯。只要選擇同色系裙子，就能展現出芭蕾舞鞋特有的可愛感。

以上十種芭蕾舞鞋穿搭，無論褲裝或裙裝都有不同的搭配方式，在近年流行各種風格混搭的趨勢之中，有非常多樣的搭配方式展現！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 10款五分褲穿搭教學：打造時尚夏天造型，必入手一件五分褲

● 10款洋裝穿搭指南：日常又時尚的搭配秘訣公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Balletcore, 芭蕾風, 穿搭

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