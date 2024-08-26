精品香水力推沐浴系列！愛馬仕、Celine讓香氣延伸到最放鬆的Me Time

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

「用香」對很多人來說是生活不可或缺的儀式感，2024年更有許多香水延伸出沐浴與身體保養系列，讓迷人的香氣成為珍貴的沐浴Me time時光中，更為療癒的享受。

愛馬仕沐浴系列Le Bain Hermès



愛馬仕2024年推出全新沐浴系列，一口氣有8款來自經典香水的選擇，讓愛馬仕的生活藝術延伸自浴室延伸。其中3款味道來自古龍水系列，綻放愉悅慷慨的清新感，另外5款則出自花園香水系列，演繹轉瞬即逝的夢幻柔情。8款一字排開宛如彩虹般的色彩，十分迷人。

精緻瓶身有著愛馬仕經典H印記，同時為響應環保，Le Bain Hermès愛馬仕沐浴系列更採用玻璃瓶身，材質能讓光線駐足並變幻光彩，同時是「恆久」的象徵，因為這次同步推出補充裝，用完後均可自由從容地裝填。

古龍水系列沐浴產品



橘綠之泉（Eau d’orange verte）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、泡沫洗手兼身體沐浴露（有補充包）、身體保濕潤膚乳。

緋紅火參（Eau de rhubarbe écarlate）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、泡沫洗手兼身體沐浴露（有補充包）、身體保濕潤膚乳。

黑檸檬古龍水（Eau de citron noir）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、泡沫洗手兼身體沐浴露（有補充包）、身體保濕潤膚乳。

花園香水系列沐浴產品



尼羅河花園（Un Jardin sur le Nil）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、身體保濕潤膚乳、美體護髮精華油。

希瑟花園（UnJardin à Cythère）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、身體保濕潤膚乳、美體護髮精華油。

李先生的花園（Le Jardin de Monsieur Li）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、身體保濕潤膚乳。

屋頂花園（Un Jardin sur le Toit）：二合一洗髮沐浴乳、身體保濕潤膚乳。

潟湖花園（Un Jardin sur la Lagune）：二合一洗髮沐浴乳、身體保濕潤膚乳。

愛馬仕沐浴系列於2024／5／27起在台灣愛馬仕精選銷售點發售。

迪奧Miss Dior 玫瑰沐浴儀式



迪奧2024夏日將象徵愛的Miss Dior花香融入沐浴時光中，同時注入極致保濕的格拉斯玫瑰萃取物，一口氣推出三款不同質地的香氛沐浴單品，讓沐浴時光充滿愉悅的幸福氛圍。

三款瓶身的深淺粉紅色就像玫瑰花的不同色調，並搭配迪奧經典的千鳥格紋，將Miss Dior與高訂時尚完美結合，可以互相堆疊，美化浴室空間。沐浴後與Miss Dior香氛搭配使用，能美妙延續玫瑰香氛邂逅，隨時隨地享受充滿愉悅的香氛洗禮。

Miss Dior玫瑰去角質精華油

玫瑰沐浴儀式的第一步，使用玫瑰粉紅色調的Miss Dior玫瑰去角質精華油，其高濃度的格拉斯玫瑰精油能滋潤養護肌膚，同時揉合極致細膩的去角質微粒，輕輕按摩可溫和地去除老廢角質，使肌膚柔嫩光滑。Miss Dior花香能撩撥沐浴時的感官，帶來令人愉悅的沐浴氛圍。

Miss Dior玫瑰沐浴露

去角質後，奢華的Miss Dior玫瑰沐浴露為玫瑰沐浴儀式注入一股清新感。粉色半透明凝露質地蘊含水感潤澤的格拉斯玫瑰水，在與水接觸的瞬間，轉化為如花瓣般輕柔絲滑的細緻綿密泡沫，溫和清潔同時維持肌膚的保水度。沐浴後肌膚清爽潔淨，膚觸柔嫩保濕，同時散發出清雅的玫瑰香氣。

Miss Dior玫瑰潤膚乳液

玫瑰沐浴儀式的最後一步，擦上Miss Dior玫瑰潤膚乳液，為沐浴後的肌膚高效保濕鎖水，綻放出滑嫩潤澤的質感。配方富含格拉斯玫瑰蠟，輕盈水潤的質地能瞬間被肌膚吸收，還原肌膚的細緻柔嫩與光滑彈潤。經典Miss Dior玫瑰香氣，與Miss Dior玫瑰沐浴露搭配使用，交織成豐富的清新花香氣息。

Celine Haute Parfumerie沐浴及身體護理系列

由Hedi Slimane創立的Celine高訂香水系列，繼2023年推出固態香氛皂、CÉLESTE蒼穹身體香薰精油和香氛沐浴乳後，2024年再推出液體香氛皂、香氛身體乳、護手霜和髮香噴霧，讓沐浴及身體保養的產品線更完整。

這些產品的配方是由Hedi Slimane專門為Celine高訂香水系列研發調配，將精心挑選的原材料進行高級加工，確保產品的感官體驗、保養效果和天然性能高度融合。而且香味馥郁，完美再現Celine高訂香水系列的嗅覺特徵。

液體香氛皂、香氛身體乳及護手霜有三款香調選擇，包括：PARADE彰顯、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍。

髮香噴霧則有：PARADE彰顯、REPTILE不羈和 BLACK TIE禮服三種香調。

PARADE：在橙花的陽光花香及佛手柑的明亮璨彩中上演的「遊行巡禮」，麝香及橡木苔交織出自由奔放的雅緻組合，令人無法抗拒的悠長粉香餘韻揭開柔和的一面。

REPTILE：前調充滿雪松的優雅格調，繼而飄送皮革及胡椒令人神魂顛倒的神秘魅力，最後散發令人欲罷不能的麝香及粉香餘韻。

COLOGNE CÉLESTE：前調瀰漫令人無法抗拒的淡淡橙花幽香，以及無花果樹撩人的性感芬芳，然後飄送粉香鳶尾花的優雅氣質及樹苔的柔和餘韻。

BLACK TIE：中性配方，香草芬芳如羊絨或亮面絲緞般深邃俐落，雪松及樹苔交織出晚裝外套的魅力，鳶尾花的淡雅粉香纏繞身心。

液體香氛皂、香氛身體乳、護手霜和髮香噴霧的外觀也展現了Celine高訂香水系列的特色，像香氛身體乳和液體香氛皂瓶身上的斜角線條。

瓶身及管身，採用50%再生PET或95%鋁製成。瓶蓋和泵頭為黑漆色，刻有品牌TRIOMPHE標誌。

護手霜的多切面瓶蓋設計與香水瓶設計相呼應。標籤採用粒紋質感的壓紋絨面紙張，壓印17世紀GRAND SIÈCLE時期的雕飾效果。

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