精品香水力推沐浴系列！愛馬仕、Celine讓香氣延伸到最放鬆的Me Time

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
「用香」對很多人來說是生活不可或缺的儀式感，2024年更有許多香水延伸出沐浴與身體保養系列，讓迷人的香氣成為珍貴的沐浴Me time時光中，更為療癒的享受。
愛馬仕沐浴系列Le Bain Hermès
愛馬仕2024年推出全新沐浴系列，一口氣有8款來自經典香水的選擇，讓愛馬仕的生活藝術延伸自浴室延伸。其中3款味道來自古龍水系列，綻放愉悅慷慨的清新感，另外5款則出自花園香水系列，演繹轉瞬即逝的夢幻柔情。8款一字排開宛如彩虹般的色彩，十分迷人。
精緻瓶身有著愛馬仕經典H印記，同時為響應環保，Le Bain Hermès愛馬仕沐浴系列更採用玻璃瓶身，材質能讓光線駐足並變幻光彩，同時是「恆久」的象徵，因為這次同步推出補充裝，用完後均可自由從容地裝填。
古龍水系列沐浴產品
橘綠之泉（Eau d’orange verte）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、泡沫洗手兼身體沐浴露（有補充包）、身體保濕潤膚乳。
緋紅火參（Eau de rhubarbe écarlate）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、泡沫洗手兼身體沐浴露（有補充包）、身體保濕潤膚乳。
黑檸檬古龍水（Eau de citron noir）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、泡沫洗手兼身體沐浴露（有補充包）、身體保濕潤膚乳。
花園香水系列沐浴產品
尼羅河花園（Un Jardin sur le Nil）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、身體保濕潤膚乳、美體護髮精華油。
希瑟花園（UnJardin à Cythère）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、身體保濕潤膚乳、美體護髮精華油。
李先生的花園（Le Jardin de Monsieur Li）：二合一洗髮沐浴乳（有補充包）、身體保濕潤膚乳。
屋頂花園（Un Jardin sur le Toit）：二合一洗髮沐浴乳、身體保濕潤膚乳。
潟湖花園（Un Jardin sur la Lagune）：二合一洗髮沐浴乳、身體保濕潤膚乳。
愛馬仕沐浴系列於2024／5／27起在台灣愛馬仕精選銷售點發售。
迪奧Miss Dior 玫瑰沐浴儀式
迪奧2024夏日將象徵愛的Miss Dior花香融入沐浴時光中，同時注入極致保濕的格拉斯玫瑰萃取物，一口氣推出三款不同質地的香氛沐浴單品，讓沐浴時光充滿愉悅的幸福氛圍。
三款瓶身的深淺粉紅色就像玫瑰花的不同色調，並搭配迪奧經典的千鳥格紋，將Miss Dior與高訂時尚完美結合，可以互相堆疊，美化浴室空間。沐浴後與Miss Dior香氛搭配使用，能美妙延續玫瑰香氛邂逅，隨時隨地享受充滿愉悅的香氛洗禮。
Miss Dior玫瑰去角質精華油
玫瑰沐浴儀式的第一步，使用玫瑰粉紅色調的Miss Dior玫瑰去角質精華油，其高濃度的格拉斯玫瑰精油能滋潤養護肌膚，同時揉合極致細膩的去角質微粒，輕輕按摩可溫和地去除老廢角質，使肌膚柔嫩光滑。Miss Dior花香能撩撥沐浴時的感官，帶來令人愉悅的沐浴氛圍。
Miss Dior玫瑰沐浴露
去角質後，奢華的Miss Dior玫瑰沐浴露為玫瑰沐浴儀式注入一股清新感。粉色半透明凝露質地蘊含水感潤澤的格拉斯玫瑰水，在與水接觸的瞬間，轉化為如花瓣般輕柔絲滑的細緻綿密泡沫，溫和清潔同時維持肌膚的保水度。沐浴後肌膚清爽潔淨，膚觸柔嫩保濕，同時散發出清雅的玫瑰香氣。
Miss Dior玫瑰潤膚乳液
玫瑰沐浴儀式的最後一步，擦上Miss Dior玫瑰潤膚乳液，為沐浴後的肌膚高效保濕鎖水，綻放出滑嫩潤澤的質感。配方富含格拉斯玫瑰蠟，輕盈水潤的質地能瞬間被肌膚吸收，還原肌膚的細緻柔嫩與光滑彈潤。經典Miss Dior玫瑰香氣，與Miss Dior玫瑰沐浴露搭配使用，交織成豐富的清新花香氣息。
Celine Haute Parfumerie沐浴及身體護理系列
由Hedi Slimane創立的Celine高訂香水系列，繼2023年推出固態香氛皂、CÉLESTE蒼穹身體香薰精油和香氛沐浴乳後，2024年再推出液體香氛皂、香氛身體乳、護手霜和髮香噴霧，讓沐浴及身體保養的產品線更完整。
這些產品的配方是由Hedi Slimane專門為Celine高訂香水系列研發調配，將精心挑選的原材料進行高級加工，確保產品的感官體驗、保養效果和天然性能高度融合。而且香味馥郁，完美再現Celine高訂香水系列的嗅覺特徵。
液體香氛皂、香氛身體乳及護手霜有三款香調選擇，包括：PARADE彰顯、REPTILE不羈和COLOGNE CÉLESTE蒼穹古龍。
髮香噴霧則有：PARADE彰顯、REPTILE不羈和 BLACK TIE禮服三種香調。
PARADE：在橙花的陽光花香及佛手柑的明亮璨彩中上演的「遊行巡禮」，麝香及橡木苔交織出自由奔放的雅緻組合，令人無法抗拒的悠長粉香餘韻揭開柔和的一面。
REPTILE：前調充滿雪松的優雅格調，繼而飄送皮革及胡椒令人神魂顛倒的神秘魅力，最後散發令人欲罷不能的麝香及粉香餘韻。
COLOGNE CÉLESTE：前調瀰漫令人無法抗拒的淡淡橙花幽香，以及無花果樹撩人的性感芬芳，然後飄送粉香鳶尾花的優雅氣質及樹苔的柔和餘韻。
BLACK TIE：中性配方，香草芬芳如羊絨或亮面絲緞般深邃俐落，雪松及樹苔交織出晚裝外套的魅力，鳶尾花的淡雅粉香纏繞身心。
液體香氛皂、香氛身體乳、護手霜和髮香噴霧的外觀也展現了Celine高訂香水系列的特色，像香氛身體乳和液體香氛皂瓶身上的斜角線條。
瓶身及管身，採用50%再生PET或95%鋁製成。瓶蓋和泵頭為黑漆色，刻有品牌TRIOMPHE標誌。
護手霜的多切面瓶蓋設計與香水瓶設計相呼應。標籤採用粒紋質感的壓紋絨面紙張，壓印17世紀GRAND SIÈCLE時期的雕飾效果。
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