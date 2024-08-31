2024秋妝推薦！PAUL ＆ JOE、ADDICTION四色眼彩盤又美又實用

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各大美妝品牌紛紛推出秋妝，更不約而同以「眼影」為主力，從外觀設計到色彩質地都講究！

PAUL & JOE巴黎時尚4色眼彩盤



PAUL & JOE 2024年推出全新的常態「巴黎時尚4色眼彩盤」系列，整體設計展現滿滿法式浪漫文藝氛圍。

圓潤手感的外盒設計以清新的貓眼綠盒底搭配米白色盒蓋，品牌經典西洋菊圖騰以浮雕型態呈現於盒蓋上，金色的鑲邊與西洋菊造型盒扣令人驚喜滿分。

系列一共推出八款眼影，以珠光、粉霧、霜狀三種不同質地與繽紛多彩的配色組成。這次粉質採用獨特眼影科技，將色彩粉末與珍珠粉末加入柔膚基底油均勻揉合，絲滑透明的基底能使眼彩更加鮮明飽和，同時服貼於眼部肌膚，持妝不飛粉。清澈透亮的色澤容易暈染好上手，能提升眼睛立體度。

01咖啡特調：香檳金（含金色、紅色、古銅色、銀色珠光）、巧克力棕、紫紅色、可可棕（含金色、紅色、古銅色、粉褐色、銀色珠光）。

02異國海島：青草綠（含綠色、藍色、金色珠光)）、天空藍（含金色、綠色、紅色、藍色珠光）、珍珠白（銀、黃、藍色珠光）、沙色棕（含銅色、金色、粉褐色、銀色、古銅色、紅色珠光）。

03玫瑰花瓣：石英粉（含金色、紅色、藍色珠光）、杏粉色（金色珠光）、蜜桃粉（銀色珠光）、櫻花粉（含紅色、銀色珠光）。

04日落巴黎：紅銅色（含紅色、紫銅色珠光）、咖啡布朗、璀璨金（含金色、古銅色珠光）、銀灰色（含金色、藍色珠光）。

05沙漠綠洲：米金色（含銀色、金色、紅色、綠色珠光）、橄欖綠、煙霧橘、肉桂棕。

06彩色琉璃：巴黎粉（含紅色、銀色珠光）、古銅金（含金色、古銅金）、萊姆綠（含金色、綠色珠光）、丁香紫。

07經典丹寧：奶油色（含金色、紅色、銀色、古銅色珠光）、酒紅棕、丹寧藍（含紅色、藍色珠光）、冰花藍（含紅色、銀色珠光）。

08閃爍暮光：含羞草黃（含金色、銀色珠光）、冰雪白（含藍色、綠色、金色、紅色珠光）、深褐綠（含金色、銀色、紅色珠光）、紫紅色。

Pola B.A水漾花綻四色眼影盤+漸層腮紅



Pola為解決隨著年齡增長導致無法均勻上色、肌膚不平整、乾燥脫妝的彩妝困擾，特別在2024年秋季推出了融入獨家「綠洲彩妝處方」的新彩妝。包含眼影盤與漸層腮紅，可以修飾肌膚的不平整與不均，同時讓顯色度與光澤感更持久。

B.A水漾花綻四色眼影盤



眼影盤左上角的色彩特別添加了POLA獨家「綠洲彩妝處方」所打造的「綠洲基底色」，媲美潤色精華打底膏，自然修飾眼瞼不平整與膚色不均，使眼影不易積線，讓眼上的美麗色彩更持久，一共推出三色。

01非洲菊花束：成熟知性的大地色眼影，添加了融入膚色的紅色調，打造成熟大人系眼妝。

02雛菊花束：兼具華麗與氣質的淡紫紅色調，內斂細緻光澤打造日系溫柔感的眼妝。

03瑪格麗特花束：黃色與桃粉色營造明亮的年輕活潑感，簡單混合即可呈現日系心機妝容。

B.A水漾花綻漸層頰彩



賦予雙頰如同花朵綻放般的自然好氣色，濃淡兩色的漸層設計，淡色可作為自然打亮，輕輕刷染即可為雙頰帶來減齡的膨潤感。

01孤挺花珊瑚：年輕活力感的珊瑚色。

02盛開牡丹：百搭不挑膚，淡薰衣草色搭配濃桃色，清透、華麗恣意調配。

03高貴裸色：中性高質感的裸色，能在襯托眼妝的同時，打造日系好感系的妝容。

嬌蘭：攜手義大利時尚品牌PUCCI推出限量秋季彩妝



義大利時尚品牌PUCCI以華麗前衛印花而聞名，這次聯名彩妝中更使用了Marmo圖案，靈感來自地中海陽光在海面上的波紋。

ROUGE G紅寶之吻PUCCI限量版



這次與PUCCI的獨家聯名合作中，ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏彩殼以魅惑的Marmo圖紋裝飾，並以琺瑯材質效果呈現，結合金色與濃烈色彩，共有兩色。

1.#45 Marmo Twist：強烈而精緻的緞光梅子色調。

2.#510 Le Rouge Vibrant：華麗的霧面紅色。

OMBRES G高訂深邃四色眼影盤PUCCI限量版

在這個眼影盤中，橘色和紫色的強烈對比，突顯了黑白的極端對比，打造出藝術和前衛的妝容，眼影上還刻有兩個品牌的Logo。外殼的金色盒子也採用了標誌性的Marmo圖案。

ADDICTION 2024秋彩Italian Embroidery



2024年秋天ADDICTION從義大利刺繡工藝的傳承記憶與溫度與工藝職人打造的刺繡圖騰之中擷取靈感，推出嶄新升級的「癮色炫耀眼采盤」，打造出唯美的漸層雙眸，一口氣推出多達12色，會是常態販售。

癮色炫耀眼采盤添加緞光柔焦因子，打造出彷彿絲緞般柔滑服貼的質地，而且多次塗抹也不厚重。擁有極為服貼肌膚的輕透發色，還加入提升眼部肌膚保濕度的美容成分。

001古典紗裙：夢幻古典紗裙的色彩為靈感，散發時尚洗鍊氛圍。

銀色珠光閃爍的香檳玫瑰金、柔和印象的焦糖珊瑚粉、絢爛奪目印象的寶石粉、絲滑巧克力般的松露棕。

002溫暖羊毛衫：以喀什米爾羊絨的溫暖色澤為印象，輕鬆打造經典雙眸的暖色系。

金黃閃耀的珊瑚橘、霧質薄紗般的奶茶棕、溫暖珠光色澤的焦糖棕、斂雅致的古銅金棕色。

003永恆愛戀：以超越永恆的洗鍊感為印象，璀璨珠寶般的金色系眼采盤。

高雅光澤氛圍的金黃色、霧面質感的粉棕色、金色珠光耀眼的蜂蜜焦糖色、迷人金X紅珠光色澤的可可棕。

004時尚伸展台：經典展現，以率性時髦為印象的眼采盤

溫暖陽光般的亮金色、高訂大衣質感般的可可、蘊藏率性光澤的楓紅色、雅致高級的暖棕色。

005婚禮誓言：以真摯感人的婚約誓詞為印象，滿溢永恆愛戀感的珊瑚粉色系眼采盤。

金X紅珠光閃耀的膚金色、內斂的霧感焦糖棕、金黃色澤光芒耀眼的珊瑚粉、甜蜜焦糖般的暖棕色。

006神秘夜蘭花：以蘊藏神秘氛圍的夜蘭為印象，輕抹展現高貴質感的眼采盤。

亮眼奪目的銀白色閃爍光、柔和貼膚的霧面寶寶粉、個性搶眼的藍紫色、蘊藏藍色珠光的深棕色。

007香草之戀：喚醒內心深處的美好愛戀為印象，蘊藏濃厚思想與感性色彩的眼采盤。

粉金色珠光的珊瑚橘、散發洗鍊光澤的粉膚色、高訂質感般色的雅致棕、蘊藏知性印象的鼠尾草綠。

008時髦女特務：氛圍感的紫、質感的玩色堆疊，打造時髦俐落雙眸。

神秘印象的銀紫色、質感輕透的霧面淺紫色、調的粉紫色、惑印象的深紫色。

009夢幻紫丁香：以隨風搖曳的紫丁香花為印象，浪漫氛圍的粉色愛戀感眼采盤。

閃爍藍色珠光的花瓣紫、光澤細膩的水蜜桃粉、鮮明亮眼的丁香紫、柔和自然印象的灌木棕。

010甜蜜杏桃：蘊藏活力感的金、亮眼的橘，輕抹展現知性印象。

熱情豔陽般的粉金色、珠光細緻的橘棕色、活力印象的亮橘色、溫暖印象的橘黃色。

011陽光洗禮：恣意享受陽光洗禮般，醞釀洗鍊雙眸的眼采盤。

亮眼奪目的冰晶銀、異國沙灘為印象的淡粉色、陽光反射後的流沙古銅棕、懷舊氛圍的蜜糖棕。

012璀璨珠寶盒：自超越永恆的璀璨珠寶中擷取靈感。

鑽石般絢爛，華麗閃耀的霓光紫、柔和印象的玫瑰粉棕色、清新暖陽般的煙燻暖橘色、添加藍色珠光，典雅印象的深紫。

RMK 2024年限量秋妝The Striking Landscape



RMK 2024年秋妝以亞利桑那州一望無際廣闊大地為靈感，在粗獷的大地色調中蘊藏生命的活力，用色彩喚醒豐富情感。

系列包括眼影盤、眼線筆、唇釉、指甲油與光影修容盤。其中最值得注意的品項包括：

立體調色眼盤

受到大自然啟發誕生的眼彩盤，彷彿將大地的強大力量注入在霧光色彩中，並將夕陽和雲母的閃耀光燦，賦予在珠光上。

1.EX08 Sedona Sunset：風雨過後，突然出現的夢幻之河。融化的紅土彩染成褐色的水面上反射著夕陽的光芒。以這樣的情景爲意境的Nature Mood自然氛圍眼盤。霧光的暖色調搭配高亮燦的冷色調珠光，以對比極其鮮明的層次感，以大自然的氣息營造的瞬間之美。

M（左上霧面）：輕薄的透出肌膚，鮮麗色澤交織著輕盈感，帶有微紅感的Ochre赭色。

SH（右上大珠光）：高亮燦的綠色，賦予眼神增添新穎感的Sparkling Gray閃耀的灰色。

SM（左下細珠光）：閃耀金色、銀色、紅色的光輝，彷彿夕陽般照耀雙眸的Honey Beige蜂蜜裸色。

M（右下霧面）：暖色調讓人感受強大的感覺，以紅土為意境的Nature Red自然紅。

2.EX09 Nevada Nocturne：在陽光的照射下逐漸褪色之際，釋放出無窮的生命力。如此的邊境大地上頑強生存的植物為意境的Earthy Khaki卡其色調眼盤。霧光的自然色調上疊擦富含珠光的爍亮質感，宛若在乾燥的大地上閃耀雲母（礦石）的燦爛光輝。

M（左上霧面）：讓人聯想大地釋出的能量，色澤不顯突兀的Wild Yellow 狂野黃色。

SH（右上大珠光）：金色和銀色反覆的爍亮閃耀，猶如雲母般的Shiny Beige光燦裸色。

SM（左下細珠光）：微細的珠光質感打造光滑膚質的Golden Sage 金黃鼠尾草。

M（右下霧面）：賦予雙眸增添神秘的深邃感，滿溢透明感的Dijon Khaki第戎卡其色。

光影修容盤

RMK對於「膚質打造」最重視的是活用骨骼賦予立體感，襯托原生容貌的魅力，2024秋妝中就以細緻的清透質感與逼真的陰影色調推出修容盤。

一盤匯聚經典不退流行的頰彩，搭配各兩種的陰影色調&打亮色組合，輕鬆讓臉蛋擁有洗練的立體感。精心講究的陰影色調中隱藏著能抑制黃感和紅感的灰褐色，能對應各種膚色。襯托出每個人原生的骨骼之美。

1.#01 Sierra Rhapsody：帶有藍感色澤的色調，適合膚色Cool冷色調至Neutral中性色調者。

C（修容色）：同時賦予陰影和透明感的Taupe Beige灰褐裸色調。

B（頰彩色）：帶有微微藍色增添清新氛圍的Rose Pink玫瑰粉色調

H（中央上方打亮色）：在金色與銀色中閃爍微紅感光亮的Sparkling Beige光燦裸色。

S（陰影色）：形成逼真的陰影具透明感的Taupe灰褐色調。

H（右側打亮色）：在金色和白色的光澤中閃耀著紅色珠光格外耀眼的Pink Glow粉紅光感色調。

2.#02 Sedona Symphony：帶有黃感色澤的色調，適合膚色Warm暖色調至Neutral 中性色調者。

C（修容色）：同時賦予陰影和溫暖感的Warm Taupe暖灰褐色。

B（頰彩色）：讓表情更添生動散發柔和的Peach Coral蜜桃珊瑚色。

H（中央上方打亮色）：在金色與銀色中紅色珠光獨特亮眼的Rose Beige玫瑰裸色調。

S（陰影色）：形成逼真的陰影蘊含些微深邃度的Taupe灰褐色。

H（右側打亮色） ：紅色、白色、金色珠光交織出溫暖亮燦的Honey Glow蜂蜜光感色調。

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