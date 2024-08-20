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燕餃、鑫鑫腸超NG！營養師曝滷味食材熱量、含鈉量一覽表

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▲▼滷味隱藏熱量陷阱！營養教你這樣吃不發胖 。（圖／Unsplash）

▲滷味熱量比想像來的高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

滷味是不少人減重的好夥伴？營養師高敏敏提醒，看起來沒什麼負擔的滷味，其實隱藏了不少熱量，甚至鈉含量也很可觀，其中加工食品像是燕餃、鑫鑫腸的鈉含量和熱量為最高，聽聽營養師教你如何聰明挑。

▲▼滷味隱藏熱量陷阱！營養教你這樣吃不發胖 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲▼滷味隱藏熱量陷阱！營養教你這樣吃不發胖 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

從以上數據可發現，大多數的加工食品，不僅是熱量高，鈉含量也都300毫克以上，營養師高敏敏提醒，食材本身的鈉含量就很可觀，若是再吸滿滷汁，熱量和鈉含量肯定破表。

高敏敏分享，衛福部建議每日的鈉總攝取量不宜超過2400毫克，滷味中超多食物都容易超標，雖說鈉是人體必需元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但若攝取過量也會對健康有害，尤其是有腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意。

營養師也提醒，如何判定自己攝取過多鈉呢？像是水腫、口乾舌燥、頭痛昏沉，若有以上症狀，都可能再提醒你吃太鹹了，當然減重並非不能吃滷味，讓專家教你怎樣健康吃。

#選擇原型食物

多選擇蔬菜、肉片、無加工的食品，不僅熱量較低且營養價值也較高。

#搭配無糖飲料

滷味本身的熱量就偏高，建議飲料搭配無糖的茶、黑咖啡、豆漿等等，可以減少負擔 也能補充水分、加速代謝鈉離子。

#減少滷汁/沾醬

滷汁已經有大量的鹽巴、砂糖、油等等的調味料，建議吃滷味時吃料就好，不要把湯或滷汁一起喝掉，也不要再額外添加醬油、香油、酸菜等調味料。

#飯後高鉀水果

香蕉、小番茄、奇異果等高鉀水果，有利尿排鈉的效果，可加速代謝鈉離子。
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關鍵字：

滷味, 熱量, 鈉含量, 減重, 健康

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