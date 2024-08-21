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曬不黑也曬不老！最新5款防護霜　全力杜絕光老化

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▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲最新防護霜不只是防曬，更有保養加乘效果。（圖／品牌提供，以下同）

隨著全球氣候的變化，紫外線越來越強烈，而無所不在的「光老化」，是導致皮膚衰老最重要的根本原因，現在就從抑制日間受損開始，5款話題隔離新品一次看！

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲ELEMIS海洋膠原全效防護隔離乳，SPF50/40ml，2,500元。

輕盈貼膚質地不致粉刺，可高效抵禦UVA及UVB、環境汙染、壓力傷害導致膠原蛋白損傷的老化反應，如細紋及皺紋、色素沉澱及斑點生成。結合石花多肉細胞因子及粉紅團扇藻360度全方位抗UV，促進肌膚自我合成維生素D並強健肌膚屏障。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE無限肌緻全效精華隔離乳，SPF50+/PA++++，2色，各1,050元。

不僅具備了最高防護力，更添加有效成分菸鹼醯胺和傳明酸，隔離同時做好抗老，塗抹在肌膚上，幫助持續水潤舒適並緊緻，而柔焦成分更能形成透明的薄膜包覆凹凸不平的毛孔，展現優異的持粧效果。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲COVERMSRK 全能修護防禦霜，50g，2,500元。

添加桃金孃果實萃取物、刺梨果萃取物，幫助對抗因紫外線刺激使肌膚失衡而產生的慢性傷害，防止最常被忽略的日間損傷繼續蔓延；苦蔘萃取物使肌底維持肌膚的穩定性，達成延長修護時效，進一步減緩肌膚光老化。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲m̄enom̄eno St 安心潤色防曬乳，30ml，780元。

m̄enom̄eno的純物理性防曬乳，添加保濕功能，採用美國專利永續成分取代矽靈，質地潤澤親膚不黏膩，一抹迅速推勻，無礦物油與矽油的獨特配方，上臉後清爽透氣，不易致痘痘粉刺，加入膚色礦物粉，能夠均勻潤色、修飾暗沈。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT 水透嫩妝前防護乳，SPF50+/PA++++，40ml，950元。

運用超鎖水循環科技與專利AI磁妝科技，調製最適合亞洲膚色與炎熱氣候的粉膚色調，結合潤色、控油、妝前、防曬功能，烈日高溫下依舊能維持乾爽膚觸，維持油水平衡的控油能力，加上SPF50+PA++++的頂標防曬規格，牢牢吸住後續底妝，不卡粉超服貼。
 

關鍵字：

美妝, 隔離乳, 防曬, 光老化, 紫外線

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