Jennie同款adidas芭蕾舞運動鞋在台開賣！優雅黑白、復古薄底超燒

記者鮑璿安／綜合報導

隨著薄底復古鞋的熱潮越演越烈，在韓擁有高話題性的鞋款adidas Originals TAEKWONDO終於在台販售，而且連Jennie也搶先上腳擺拍，堪稱時髦新作，穿上就立刻擁有芭蕾美學混搭風格，以下發售細節和設計重點一次揭曉。





▲Jennie就以帥氣的夾克搭配短裙和長襪，演繹TAEKWONDO黑色款式。（圖／品牌提供）

TAEKWONDO源自於跆拳道訓練鞋，採以Slip-on懶人鞋款式搭配柔軟皮革鞋身塑造俐落輪廓，整體設計感相當簡約；另有附有鞋帶的TAEKWONDO LACE，就像是「運動版」芭蕾舞鞋，在輕薄鞋身中散發現代感，採用標誌性3D鞋頭縫線設計，是T-TOE家族鞋款中最受矚目的新星。Jennie就以帥氣的夾克搭配短裙和長襪，演繹TAEKWONDO黑色款式，身材比例相當修長，展現她專屬的甜美性感氛圍。

▲TAEKWONDO、JAPAN系列鞋款已於官網與指定店點販售、TAEKWONDO LACE將於9月於官網與指定店點販售。（圖／品牌提供）

此外，薄底鞋家族系列中還引入了以拳擊運動為靈感的薄底鞋款式 JAPAN，以膝下靴的設計搭配柔軟皮革鞋面，展現其質感與舒適度的兼具性。鞋頭處的絨面標誌性T-TOE，示範高級運動美學。

▲IU (李知恩) 穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋 。（圖／品牌提供）

2024大勢的復古球鞋熱度從未斷過，New Balance又公開亞太區形象大使IU (李知恩) 的全新美照，為新款1906R機能跑鞋新色帶貨，IU以率性的披肩黑長髮造型出鏡，穿上俐落的削肩背心，腳上的重點單品則是黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，這次的夏日新色更有前衛科技感，鞋款以經典跑鞋 MR1906為靈感，具有千禧美學的流線外觀相當受矚目；機能方面也絲毫不遜色，於鞋底搭載 ABZORB 中底和 N-ergy 高回饋緩震科技中底，型塑舒適腳感。在日常造型方面，可以像IU一樣混搭寬鬆黑褲，為簡約穿搭帶來視覺亮點。