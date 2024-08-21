fb ig video ETtoday search mobile

魔鬼藏在細節！不能錯過睫毛、肩頸呵護　輕鬆當精緻零死角美人

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想樣維持良好的狀態，很多人都會關注臉部肌膚的呵護，但其實細節的養護也是成就完美狀態的關鍵，以下就分享多款細節保養好物，幫助妳成為精緻的零死角美人。

＃嬌蘭 蘭鑽極萃氧生頸胸霜，售價15300元

嬌蘭,Jurlique,DR.CINK,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

除了療癒的蜂王乳系列，嬌蘭最厲害的蘭鑽可以說是貴婦用過回不去的好物，從典雅的蘭花中萃取出頂級抗老成份，不僅添加進乳霜裡面，有感打造平滑膚況，舒適的奶潤質地與香氣，更是讓人無法降級的關鍵，尤其是夏季需要露出性感肩頸的季節，頸胸霜是絕對必備的養護好物，讓肌膚散發自然光采與細緻潤澤。

＃Jurlique 2024玫瑰護手霜－純萃凝香限量版，售價1200元

嬌蘭,Jurlique,DR.CINK,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

源自阿得雷德農場的天然活機植物成分萃取，Jurlique的護手霜一直都是明星熱銷商品，滋潤質地一抹迅速好吸收，淡雅清甜的玫瑰香氣，讓人非常放鬆舒壓，而且使用過後可以在手部形成保護膜，洗手也不容易掉落。

＃DR.CINK 豐盈新生睫毛滋養液，售價790元

嬌蘭,Jurlique,DR.CINK,保養,抗老,。（圖／品牌提供）

纖長又濃密的睫毛是眼神放電關鍵，DR.CINK針對睫毛的養護增添滋養液，裡面運用黃金蠶絲蛋白、薑黃胜肽、頂級人蔘，可以在每天晚上睡前使用，幫助睫毛修護，更加濃密強韌。
 

►第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度

►比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

►哪裡最輸不起？超準心測分析你最重視的事情

關鍵字：

嬌蘭, Jurlique, DR.CINK, 保養, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性 金裕貞接棒「老公」宋江太浪漫！搭檔一票男神終於找到心中摯愛 別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人 最見色忘友三大星座！TOP 1想成為戀人眼中唯一　當然朋友就先去旁邊　 周年慶必掃「傳說妝前乳」稱霸化妝包！保濕不乾又能持妝人生必有 太誇張！木村拓哉啃雞翅吸手指沒包袱　51歲驚現「刀削下顎線」超緊實 在職場如魚得水三大星座女！TOP 1好勝又熱血　任何事都要爭第一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面