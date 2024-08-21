魔鬼藏在細節！不能錯過睫毛、肩頸呵護　輕鬆當精緻零死角美人

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想樣維持良好的狀態，很多人都會關注臉部肌膚的呵護，但其實細節的養護也是成就完美狀態的關鍵，以下就分享多款細節保養好物，幫助妳成為精緻的零死角美人。

＃嬌蘭 蘭鑽極萃氧生頸胸霜，售價15300元

除了療癒的蜂王乳系列，嬌蘭最厲害的蘭鑽可以說是貴婦用過回不去的好物，從典雅的蘭花中萃取出頂級抗老成份，不僅添加進乳霜裡面，有感打造平滑膚況，舒適的奶潤質地與香氣，更是讓人無法降級的關鍵，尤其是夏季需要露出性感肩頸的季節，頸胸霜是絕對必備的養護好物，讓肌膚散發自然光采與細緻潤澤。

＃Jurlique 2024玫瑰護手霜－純萃凝香限量版，售價1200元

源自阿得雷德農場的天然活機植物成分萃取，Jurlique的護手霜一直都是明星熱銷商品，滋潤質地一抹迅速好吸收，淡雅清甜的玫瑰香氣，讓人非常放鬆舒壓，而且使用過後可以在手部形成保護膜，洗手也不容易掉落。

＃DR.CINK 豐盈新生睫毛滋養液，售價790元

纖長又濃密的睫毛是眼神放電關鍵，DR.CINK針對睫毛的養護增添滋養液，裡面運用黃金蠶絲蛋白、薑黃胜肽、頂級人蔘，可以在每天晚上睡前使用，幫助睫毛修護，更加濃密強韌。

