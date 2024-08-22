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「沒有實力，面子一點都不值錢」　5個職場概念該知道

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▲▼理財,財富自由,加薪,職場。（圖／pixabay）

▲職場不是只有靠專業，很多情況下必須有情商才能生存的好。（圖／pakutaso、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

待過職場數年的人都曉得，工作不是只有做事情本身，還包含許多人際關係，待人處事以及運氣，只擁有專業是不夠的，還要有能看透一切的智慧跟觀察，5個職場生存的概念要知道，若真的這間公司值得你努力下去，理解後才能走得更長更久。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

老闆的專業不需要比你厲害
很多人認為「老闆沒比較專業，為何聽他的？」，在某些情況下，不妨反向思考，如果老闆比你專業，幹嘛請你來？這時更要創造自己的價值，讓他沒有你不行，而且很多狀況是各司其職的，你提供的是「專業」或「勞力」，老闆提供的是「資源」跟「人脈」。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

沒有實力，面子一點都不值錢
在職場上和商場上會碰到很多人，其中有不少人光說幾句話就能知道你的斤兩，這時無論你的頭銜多大多高，根本是毫無用處的，年輕時不要跟人斤斤計較著頭銜，先累積自己的實力比較重要。

▲辦公桌,職場,辦公室,同事,桌面。（圖／unsplash）

不到最後，不要去招惹小人
工作職場上有些專玩心機的小人，是無可避免的，除非他們招惹到你或是危及整個專案，不然無事去揭發，對自己其實沒有好處，因為這種人心眼小，一件事情記很久，而且很會放暗箭。除非你地位夠強，他根本動不了你，不要樹敵，很多這種人遲早會自爆。

▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

想要斜槓，先了解自己
人的精力是有限的，為自己開創更多可能，立意很好，但先衡量自己的工作內容跟自身的精力，其實很多人都只能「做好一件事」，不然白忙一場算幸運，還可能本末倒置搞到兩頭空。若斜槓（和副業）做得不錯，建議也不要透露給同事知道，你有其他「角色」或收入來源。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

別人對你的態度，反映出你的價值
這件事情無關頭銜，若同事可以把你呼來喚去，不只是代表你好欺負，也表示他們不怕得罪你，這時就要檢討自己，要如何提升自己在工作上的價值，因為若立場換成自己，沒有人會想去得罪一個，日後可能會有顧忌的對手。

關鍵字：

職場生存, 職場概念, 專業, 實力, 職場小人

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