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吹風機裡面藏護髮錠黑科技！大風吹出植萃精華　乾髮同時養護超狂

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美容美髮不只有塗抹式的單品，儀器也是成就好狀態的關鍵，最近就有不少厲害的作品，像是可以邊吹邊護髮的吹風機、在家就能深層清潔的煥膚儀，可以讓保養更事半功倍。

＃DIKE 等離子護髮吹風機，預購價2390元

▲▼ 。（圖／品牌提供）

有別於市場負離子吹風機，DIKE研發的等離子護髮吹風機，有高濃度2億正負離子，重點是吹風機中央有一顆植萃護髮精華錠，可以按照自己的髮質選擇，透過風吹霧化微分子散發養護精華，吹髮的同時達到養護的效果，像是專屬受損髮使用的護髮錠，就是採用白油、葡萄籽油及檸檬精油精萃，讓髮絲可以迅速柔軟滋養。

＃雅芝 智能煥膚美肌儀，售價5670元

▲▼ 。（圖／品牌提供）

有鑒於現在醫美水飛梭的爆紅，看好肌膚清潔市場，雅芝推出全新的智能煥膚美肌儀，被暱稱為「肌膚吸塵器」，透過注水淨膚與真空吸引，可以幫助肌膚凹陷凸起上面的髒污，進行深層清潔，帶走老廢物質；另外還有LED紅光抗老技術，達到緊實肌膚、撫平細紋，搭配煥膚凝膠、煥膚精華兩款產品效果更好。

＃NUEVA 玫瑰晶礦光面膜機，售價7290元

NUEVA,醉象,保養,。（圖／品牌提供）

向來專精在美容儀器上面的NUEVA這次再度推出面膜機，不是只能敷面膜的時候使用，而是保養搭配它更可以達到敷面膜20分鐘的水潤膚況，超可愛的水滴設計有白色與粉色兩種選擇，矽膠材質即使手上有保養品也不怕滑，在臉部使用完精華之後，可以運用裡面100%南非天然玫瑰晶礦導頭，透過溫感的程序以及震動，幫助肌膚注入保養能量。

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關鍵字：

DIKE, 雅芝, NUEVA, 保養, 儀器

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