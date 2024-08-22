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再多保養都沒有韓妞肌？那妳可能少做了這一步

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▲▼ 。（圖／IG）

記者李薇／台北報導　圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG

韓妞的肌膚總是看起來白皙又透亮，讓許多人超級羨慕，但保養品不管怎麼擦、用盡偏方，卻都無法達成，很可能就是因為日常保養少了一步，也就是「定期的去角質」，長時間不管理老廢角質，不但會阻礙保養成分的吸收，甚至很有可能堵住毛孔，導致痘痘或是粉刺的生成。以下就分享4種不同的方式，可以針對不同的膚質與季節搭配，養出細緻透亮的韓妞肌。

1.磨砂大掃除

去角質很多人馬上聯想到的就是使用磨砂膏或是海鹽類的單品，達到物理性的去除老廢角質；因為這種保養方式比較激烈，建議一周做1、2次即可，使用上手法也需輕柔，比較適合強壯的油性肌膚、或是夏天，一周進行一次肌膚大掃除的時候使用。

▲▼ 。（圖／IG）

2.潔膚水微整理

可以針對不同的膚質挑選潔膚水類型的單品，用化妝棉沾取之後，先從角質層較厚的T字、下巴、鼻翼等處輕輕擦拭，接著，使用從臉部中央往外順擦，帶走臉部老廢角質。

3.使用乳液去角質

很多人覺得乳液只能擦在臉上，但若是肌膚非常敏感又薄的人，幾乎很難使用磨砂類的保養，這時，不妨可以挑選一罐自己平時有在使用的乳液，擠在化妝棉上，輕輕擦拭肌膚，透過化妝棉的紋理，作微微的清潔。

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關鍵字：

去角質, 保養, 韓妞

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