酪梨營養知多少？營養師：酪梨不是水果、其實是油脂類

▲酪梨富含營養，歐美健身人士趨之若鶩。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

酪梨是歐美人士的健身好物，含有豐富纖維，能有效改善便秘，營養師高敏敏解釋，酪梨在植物學來說是果實，但是分析營養成分屬於油脂，它是可以幫助減重的好油，怎麼吃最適合？讓營養師告訴你。

營養師高敏敏分享，酪梨的品種很多，大致可以分成綠皮種和紅皮種，綠皮種成熟時，果皮不會變色，只要摸起來軟軟的就可以吃了，而紅皮種成熟後會由綠轉為深褐色，表皮也會從光滑變皺且黯沉，這時才是實用好時機。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

雖然從營養學來看，酪梨並不是屬於水果，而是「油脂與堅果種子類」，但也不要聞油色變，酪梨是屬於能幫助減重的好油，像是含有可以抑止膽固醇吸收的β-谷固醇，可以減少壞膽固醇；礦物質硒，幫助脂肪燃燒；提供了必需脂肪酸、不飽和脂肪酸，可以幫助脂溶性維生素的吸收、調節維生素功能；富含維生素C可對抗壓力、幫助養顏美容；豐富的維生素E有強大的氧化能力，幫助對抗自由基、滋潤皮膚。

也因如此，很多熱愛健身的歐美人士，餐盤中都會有酪梨，酪梨中豐富的膳食纖維更是可以改善便秘的天然食材，可以將酪梨計算在每日油脂攝取量，方便去替換飲食。

▲攝取酪梨幫助補充好油。

酪梨也有許多吃法，營養師高敏敏建議如下：

1.可以打成酪梨牛奶，補充好油及鈣質。



2.做成酪梨沙拉、酪梨三明治，也可以與低脂雞胸肉一起攝取，更能補充優質蛋白質。



3.做酪梨蝦仁串，烤來吃也很有創意。也提醒大家將酪梨熟成要放在室溫下，不能放進冰箱，口感才會比較美味。

最後也建議沒吃完的部分，可以塗點檸檬汁再用盒子裝起來，若能真空保存更好，防止變色、營養素也比較不會流失。