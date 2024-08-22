搭捷運別再夾捲子！超實用「無線造型夾」隨時都能做出持久造型

記者李薇／台北報導、攝影 圖／ghdhair IG

台灣天氣潮濕炎熱，常常出門做好的美麗髮型，都很容易變得扁塌，尤其是瀏海很容易受到濕氣變直，或是出門旅遊不想帶一大堆線材，但又想要完美造型，因此，無線造型夾隨時隨地就能成就完美髮絲，成為重要趨勢，以下就分享兩款頂級好用的單品，立刻擁有起來。

＃Balmain 無線隨身造型夾，售價14500元



精品頂級時尚品牌Balmain深知髮型是時尚畫龍點睛的重點，從過去為了秀場製作出專門的假髮造型，直到2015年研發出第一支熱工具，終於在2024年推出全新的無線隨身造型夾，只要充電4小時，就可以持續使用30分鐘，而且可以按照需求，擁有三段溫控可以調整：160°C、180°C、200°C，只要45秒就可以快速預熱，15分鐘自動休眠。

當然，無線隨身造型夾最棒的就是不需要電線，就可以隨時隨地完成絕美的造型，而且推出經典的兩款黑色與白色，搭配金色的按鍵與Balmain LOGO，連發熱的鈦合金浮動面板都是金色打造，看起來不僅非常時尚，更有高級奢華的感覺；承襲品牌傳統，無線隨身造型夾還會搭配一款同色系的收納盒，亮面漆皮的材質具有金色大B立體設計，放在包包也超有質感。

＃ghd unplugged無線造型夾，售價14500元

「造型夾愛馬仕」ghd向來推出多款專業實用的造型夾，繼推出多款有線的單品之後，日前也發表全新的無線款，維持一貫的超強科技，光滑陶瓷面板能持續維持185°C的高溫，是髮型最適合做造型的溫度，2小時就可以達到100%急速充電，45秒快速預熱，靜置3分鐘會自動關機。

無線造型夾同樣也是推出黑白兩款色選，300g的輕盈機身，不需要常常被線材受限，可以隨時隨手打造完美的髮型，放在包包裡面也很方便，尤其是旅行的時候，在車程或是飛機上就能迅速讓狀態回歸，終於不用再超早起。