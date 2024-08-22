日本買Dyson吹風機台灣不能用？在台代理商回答了

▲許多台灣人赴日旅遊會去買小家電，Dyson品牌也是熱門選項。（圖／記者蔡玟君攝）



記者蔡惠如／綜合報導

台人赴日狂旅遊，加上日圓匯率低，且與台灣電壓相近等因素，不少民眾都赴日採買小家電回台使用，近期網路上「從日本買Dyson吹風機到台灣恐不能使用」掀起熱議，許多網友也熱心替品牌解答原因，而Dyson在台總代理恆隆行也對此情況提出解釋。

近日有網友分享到日本購買Dyson吹風機，結果店員急勸「台灣不能用」建議他不要買，貼文一出就有網友留言表示「只能用最弱檔，強風就會跳電」，還有人留言表示遇到相同狀況，再多花1,500元買降壓器，不過用了之後好像風速也下降了。

對此有其他熱心網友出來解答，包括品牌鎖電壓、對數值比較敏感等，而台灣總代理恆隆行也針對此情況作出回應。

恆隆行表示，因台灣電壓是「浮動的」，意即105到117之間都有可能，電壓不匹配的情況下，吹風機可能無法正常運作，出現無法啟動、風力異常強弱等問題。加上吹風機為高功率商品，如電壓過高的情況之下，可能會因為電壓過大造成電流過大而損壞內部的電機或其他電子元件。Dyson吹風機設計上，對於電壓容許值較為敏感，更容易造成無法啟動或故障情形。

業者再補充，因Dyson保固服務僅限於當地購買的商品，如果是從國外購買的Dyson機器，台灣是無法提供保固的服務，建議消費者在購買時要考慮這點。

目前日本最新Dyson Supersonic HD08簡配版一個吹嘴售價為39,900元日幣，折合台幣約8,694元，台灣Dyson SupersonicHD08簡配版三個吹嘴售價為12,900元，特價10,888元，實際的價差約在2,194元左右。