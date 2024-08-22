午後暴雨不怕腳濕濕！超時髦防水鞋款舒爽又速乾

記者李薇／台北報導 圖／hunterboots IG、crocs IG

最近台灣午後都會有超大的雷陣雨，不想腳濕一整天，不妨可以參考最近很受到歡迎的防水鞋款，不僅不怕腳濕掉，超快乾材質更是能讓腳保持乾爽更舒適。

＃CROCS 經典雪屋克駱格

隨著Y2K風潮流行，洞洞鞋也成為很多年輕人很愛的單品，不僅有種「醜萌」的感覺，上面洞洞設計更可以自己組合各種鞋扣，打造專屬個人獨特風格的單品，專利材質Croslite不僅穿上腳輕盈又柔軟，更厲害的是超級快乾，全新雪屋設計的款式擁有5cm的厚底，完全不用擔心踩到水坑，可以更加無負擔的走上大街，下雨也能打造時髦態度。

＃HUNTER 潛水布拼接切爾西踝靴

HUNTER的雨靴曾經風靡一時，但夏天穿起長靴熱又不好脫，因此，下雨天更推薦比較短筒的切爾西踝靴，可以說是一整年都可以穿，裡面採用潛水布設計，防水效果更好，同時打造腳後跟的拉環，更方便穿脫，一套就可以讓腳輕鬆穿上，透過不同的顏色混搭，更可以展現出時髦的造型穿搭效果，立刻具有跳色的繽紛風格。

＃CROCS 瑪莉珍鞋

有些上班族想要足底乾爽，但是又不方便穿脫鞋或是比較花俏的風格，因此，CROCS推出的瑪莉珍鞋款，包鞋的設計比較不會有拖鞋感，沒有過多洞洞，上班也能夠穿，而且厚底造型不僅有增高長腿的效果，搭配襪子更有日系的時尚風格，這次推出閃耀的銀色搭配同色系鉚釘，黑色厚底質感，顏色不會過於浮誇，非常好搭配。