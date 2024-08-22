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41歲楊祐寧自戀秀反差萌！讚自己皮膚好「跟我女兒差不多」

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楊祐寧,蘭蔻,雪花秀,保養。（圖／yoyang IG、品牌提供、記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／yoyang IG、品牌提供

藝人楊祐寧41歲在戲劇表現亮眼，完美的形象也深受時尚品牌喜愛，最近更受到蘭蔻之邀，在22日出席活動為全新的「小黑瓶PRO」超極限肌因賦活露站台，他也自豪地摸臉，讚嘆用了新保養品之後狀態超好，「快變Baby了，現在跟我女兒的肌膚差不多」！

楊祐寧,蘭蔻,雪花秀,保養。（圖／yoyang IG、品牌提供）

喜愛戶外運動，像是海邊衝浪、騎車都是楊祐寧很愛的活動，但因為紫外線太強，常被太太Melinda叮嚀要小心老化問題，要防曬和保濕，自從用小黑瓶PRO修護之後，覺得非常方便、清爽，「現在基本上盡量不熬夜，但小女兒睡度半夜會討抱、討奶，睡眠被中斷，但沒想到隔天工作肌膚很透亮」。

楊祐寧,蘭蔻,雪花秀,保養。（圖／yoyang IG、品牌提供）

楊祐寧也分享，如果有工作的話，每天都會卸妝，清潔很重要，接下來就是一點點保濕，再擦小黑瓶PRO修復一整天，隔天早上起床狀態就會很好；除了外在呵護，他認為，找到自己喜歡的事情，做自己喜歡的工作，就是維持內在年輕的關鍵，加上現在身兼多職，要工作、照顧家人，肌膚就靠蘭蔻來守護。

楊祐寧,蘭蔻,雪花秀,保養。（圖／yoyang IG、品牌提供）

最近入伍成為話題的男演員許光漢，同樣身為男性，對於肌膚保養也是要求簡單、輕爽，他最喜歡在洗臉之後，快速的擦上雪花秀潤燥養膚精華，水潤的質地一抹就可以快速吸收，完全不會讓人有負擔感，是非常適合夏天，而且男女都可以用的單品。

楊祐寧,蘭蔻,雪花秀,保養。（圖／yoyang IG、品牌提供）

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關鍵字：

楊祐寧, 蘭蔻, 雪花秀, 保養

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