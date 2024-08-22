夏季太陽毒辣辣！營養師：防曬食物吃起來　西瓜、莓果都入榜

▲西瓜富含茄紅素、維生素C，可幫助對抗紫外線襲擊。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季太陽毒辣，不少人以為可以曬曬太陽補充維生素D，沒想到卻換來臉上的斑點，真的好崩潰，想要白回來其實靠吃的也可以，營養師高敏敏建議以下防曬食物多吃，養回均勻膚色不是夢！

#番茄

番茄中含有豐富茄紅素可抵抗紫外線、減少曬傷的機率，其中維生素C可以抑制酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成。

#西瓜

西瓜中的茄紅素加上維生素C，可有效幫助對抗紫外線的襲擊。

#紅心芭樂

紅心芭樂是水果中的維生素C之王，每100克就含有214.4毫克的維生素C，可以有效對抗紫外線、幫助抗氧化，同時預防自由基的傷害。

#莓果

莓果類像是藍莓、草莓、桑椹都富含花青素，不僅可以抵抗紫外線傷害，還有亮白肌膚的效果，花青素還有抗氧化、抗癌的功效。

#胡蘿蔔

胡蘿蔔中含有豐富的β-胡蘿蔔素，轉化為維生素A之後，可防止皮膚曬後粗糙，同時維生素A也是維持夜間視力的關鍵營養素。

#綠茶

綠茶中的茶多酚可協助阻擋紫外線、抑制黑色素形成，同時也具有抗氧化、清除人體自由基的功效。

#堅果

堅果中富含豐富維生素E，可減少皺紋、細紋，進一步維持肌膚彈性，也有防止曬傷的功效。

#鮭魚

鮭魚中含有豐富Omega-3，有效減少紫外線引起的皮膚傷害，同時能減緩皮膚老化、敏感、乾燥等狀況。

#黃豆製品

黃豆製品中的異黃酮有抗氧化效果，幫助減少紫外線傷害，同時也能刺激膠原蛋白，使透明質酸增生，讓皮膚維持彈性。

營養師高敏敏也補充，除了攝取防曬食物以外，搭配有效防曬好習慣，都能避免曬黑、曬傷。她也提醒大家，皮膚代謝周期大約28天，若是真的曬黑，只要做好防曬和多補充幫助美白的營養素，肌膚代謝之後，還是會慢慢白回來。

1.擦防曬

建議出門前20分鐘塗抹防曬乳，防止紫外線引起的皮膚傷害，若在戶外活動，建議選擇防曬係數高的產品。

2.防曬衣物

建議選擇有紫外線防護係數（UPF）的衣物，一般標準的防曬衣物的UPF應大於30，才會給予防曬認證。

3.遮陽傘

建議挑選遮光率較高的傘，幫助有效隔絕大部分的紫外線。