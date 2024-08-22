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無印良品推「10秒瞬間修護髮膜」　水漾潤澤系列添加A醇再升級

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記者蔡惠如／綜合報導

無印良品近期發表2024年秋冬新品，其中美妝與保養部分也有讓人期待的新品，強調以低添加物、不易導致過敏的主要訴求，近年也推出10秒瞬間修護髮膜新品，強調只要10秒就可讓髮絲柔順滑順，而原本的水漾潤澤系列，也進行改版升級，添加11種植物精華與A醇等元素，讓抗老效果能更升級。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品2024秋冬新品，深層修護洗潤護系列，預計12月上市。（圖／品牌提供）

無印良品本次話題新品除了空氣沙發之外，在美妝保養方面也有令人期待的單品喔，預計12月上市的深層修護洗潤護髮系列，秉持「為頭髮和頭皮提供溫和且低刺激性的護理」為概念開發，強調有具保濕效果的神經醯胺及5種氨基酸，並推出10秒瞬間修護髮膜，針對因室內冷暖氣等乾燥損傷而乾燥的頭髮，提供豐富的滋潤，單品售價99元至399元。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲米糠與美白保養品系列，預計12月上市。

水漾潤澤系列也全新改版，針對肌膚乾燥、粗糙、彈性不足等老化困擾的消費者，該系列以米糠發酵液作為滋潤成分，並添加11種植物精華、維他命C誘導體與A醇，售價149元至599元。台灣開發的米糠發酵和美白系列，秋冬再推出3款新品美白面霜、米糠發酵眼霜和米糠發酵ALL IN ONE 美容凝膠，售價499元。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲台灣企劃米糠與美白保養品系列，預計12月上市。

此外，針對重點保養，也推出單片面膜保養品的銷售，包括保濕潤澤、皮脂平衡跟撫紋修護三種需求，能依照自己的情況做保養，預計10月上市，單片售價69元；唇部保養系列全新推出粉色和無色兩款，管身較短更易攜帶，而且質地更清爽，售價290元。護手霜保養品也增加秋冬新香味「檜木」與「柚子」，單支售價290元。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲台灣企劃-單片面膜保養品系列，預計10月上市。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲台灣企劃唇部精華保養品，預計2025年1月上市。

▲無印良品2024秋冬新品。（圖／品牌提供）

▲台灣企劃護手霜保養品，預計10月上市。

英國家電品牌Dyson在8年前推出旗下首款美髮產品Supersonic，近日也發表首款頭髮造型品系列Dyson Chitosan，標榜從天然菇菌中萃取的成分，能在定型髮絲的同時提供滋潤，此外還能維持蓬鬆效果。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

Dyson Chitosan頭髮造型品系列產品，表示其成分是從天然菇菌中萃取「幾丁聚醣（Chitosan）」，幾丁聚醣是一種複雜的高分子原料，結構精巧柔軟但卻十分強韌，為打造持久而自然的造型提供了基礎，在滋潤髮絲的同時，能夠維持整天持久定型及保持秀髮的自然動感。Dyson美髮科技品類總裁Kathleen Pierce表示，品牌工程師經過嚴格測試，找到了最佳的幾丁聚醣的配比，幫助保有持久保持自然、有靈活性的造型效果。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

另外產品包裝設計也非常有Dyson品牌風格，採用的是長型的圓筒，其瓶身可以拆解、打開填充以符合環保再利用，使用者打開下部的透明蓋，放在手掌上按壓，就會擠出固定的份量，方便揉搓在手掌與手指上使用，乳液狀的髮膠看起來帶點粉紅色，質地也容易推開，然而還是要實際體驗才能驗證品牌持續強調的「蓬鬆輕柔感」。

▲Dyson公開旗下首款髮膠產品。（圖／翻攝Dyson官方Youtube頻道）

目前Dyson Chitosan在台上市的時間跟售價仍未公布，官方僅宣布其產品的推出與其主要成分，但既然有這樣的資料庫，不僅僅髮膠產品可以期待，說不定護髮產品也會有機會上市喔。

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