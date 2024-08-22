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熊貓眼Bye Bye！3個眼妝持久小技巧　讓眼周乾淨有神

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▲▼不脫妝眼妝。（圖／品牌提供）

▲夏季眼妝首重乾淨有神，防水不暈染是必須。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季天氣炎熱，眼妝容易因味出汗或分泌油脂而暈染，才出門沒多久，就暈成熊貓眼，越擦越髒，看起來超尷尬，盤點3個可以讓眼妝持久的小技巧，一起來學習！

#眼皮打底控油

在上眼影之前，先使用專業的眼影打底霜輕輕在眼皮抹上一層，這能有效吸收眼皮上的油脂，防止眼妝暈染。如果眼皮特別油，也可以在打底霜後輕輕撲上一層透明蜜粉，進一步增加眼妝的持久度。

#選擇防水、防暈染的產品

夏天建議使用防水、防油配方的眼線筆和睫毛膏，這些產品設計上更不易因為汗水或油脂而暈開。尤其是睫毛膏，防水款式能更好地固定捲翹效果，避免因為高溫而塌下來。

#分層定妝

上完眼影、眼線後，用透明蜜粉或無色定妝噴霧輕輕壓在眼妝上。這樣做不但能吸收多餘的油脂，還能讓眼妝更加牢固。分層定妝可以讓眼妝在高溫下依然持久、乾淨。夏季眼妝容易因為出汗或油脂而暈開。

▲▼防水眼妝。（圖／品牌提供）

▲A.M Fairyland 一勾上癮絲滑眼線液筆，490元。

極細、防水、持久、速乾，流暢筆尖，不太需要技巧就能勾勒出流暢線條，新手尤其適合。

▲▼不脫妝眼妝。（圖／品牌提供）

▲KAI BEAUTY 膠點持色眼線筆，580元。

柔軟滑順的筆觸，輕鬆駕馭百變的眼線風格，不論是基礎內眼線到各式外眼線勾勒，皆能隨心美化雙眼的立體神韻。

▲▼不脫妝眼妝。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精 雪耀魔幻蜜粉（星雪精靈），170元

透過如雪一般融化於肌膚的觸感，改善皮脂與毛孔困擾呈現透亮粧容，新添加的月見草籽淬取液，能保護肌膚避免紫外線與乾燥的損害，實現高度光澤與透明感。

▲▼不脫妝眼妝。（圖／品牌提供）

▲KISSME 細睫控360°零死角防水睫毛膏EX。

輕盈防水配方，三角極細刷頭，就連細短的睫毛輕鬆刷，任何死角都不放過。

關鍵字：

眼妝, 持久, 防暈染, 夏季, 美妝

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