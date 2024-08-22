光采百合濃萃奢寵透亮有感　「維C之王」高效滲透全能美顏

記者李薇／台北報導、攝影

亞洲女性對於肌膚白皙有著很高的追求，近年不僅是要白，更重要的是要散發透明感，可以讓整個人都看起來更潔淨清爽，最近就有兩支超強成分的煥白新作，最新科技加上高濃度成分，用過即有感。

＃肌膚之鑰 精萃光采激光晶露，50ml、售價8500元

「光之精靈」肌膚之鑰是最會為肌膚打造光澤的日系保養，從2013年就推出第一支造光精華「激光瓶」精萃光采激光晶露，隨著時代進步，不斷進化新的科研與成分，歷經3代終於在2024年重磅發表全新的精萃光采激光晶露，透過提升SI肌膚·智慧辨識關鍵機制「氣味結合蛋白」，抵抗外在刺激，重啟最強防禦能量，由裡到外散發細緻光采。

肌膚的屏障功能至關重要，科學家從法國南部發現一種光采百合，在極端天氣以及嚴峻環境的山脈生生不息，因此，萃取出珍稀光采百合濃萃，能有效輔助肌膚抵禦能力，更從澳洲檸檬香桃木萃取發現能夠喚醒肌膚青春能量，活化彈潤緊實，再搭配最新36倍速極萃技術，幫助提煉出最精純的高效成分，在洗臉完後的第一道，就能清爽為肌膚注入白皙透亮，一抹散發極致光澤。

＃RéVive THD黃金煥白精華，30ml、售價12800元

維他命C雖然是亮白產品中，很常見的成分，但近年受到早C晚A的護膚儀式，又重新受到愛美女性關注，其穩定又有效的特性，非常適合每天使用；以速效有感打下知名度的RéVive在8月上市全新THD黃金煥白精華，運用超級維他命C-THD的成分，透過親脂性、穩定、高滲透的優點，讓肌膚換然一新超有感。

比起水性的傳統維他命C，維他命C-THD能更好的被肌膚吸收，滲透力高，同時又能有效被利用，因此，RéVive將它放進THD黃金煥白精華，搭配獨創複合新生胜肽、4D玻尿酸、維他命B3、銀耳精萃等，不僅可以深入肌膚達到煥亮透明，更把抗老、保濕一起做足，讓肌膚可以非常有效率的運作，全方位美顏。