fb ig video ETtoday search mobile

光采百合濃萃奢寵透亮有感　「維C之王」高效滲透全能美顏

>

記者李薇／台北報導、攝影

亞洲女性對於肌膚白皙有著很高的追求，近年不僅是要白，更重要的是要散發透明感，可以讓整個人都看起來更潔淨清爽，最近就有兩支超強成分的煥白新作，最新科技加上高濃度成分，用過即有感。

＃肌膚之鑰 精萃光采激光晶露，50ml、售價8500元

肌膚之鑰,RéVive,美白,保養,。（圖／記者李薇攝）

「光之精靈」肌膚之鑰是最會為肌膚打造光澤的日系保養，從2013年就推出第一支造光精華「激光瓶」精萃光采激光晶露，隨著時代進步，不斷進化新的科研與成分，歷經3代終於在2024年重磅發表全新的精萃光采激光晶露，透過提升SI肌膚·智慧辨識關鍵機制「氣味結合蛋白」，抵抗外在刺激，重啟最強防禦能量，由裡到外散發細緻光采。

肌膚之鑰,RéVive,美白,保養,。（圖／記者李薇攝）

肌膚的屏障功能至關重要，科學家從法國南部發現一種光采百合，在極端天氣以及嚴峻環境的山脈生生不息，因此，萃取出珍稀光采百合濃萃，能有效輔助肌膚抵禦能力，更從澳洲檸檬香桃木萃取發現能夠喚醒肌膚青春能量，活化彈潤緊實，再搭配最新36倍速極萃技術，幫助提煉出最精純的高效成分，在洗臉完後的第一道，就能清爽為肌膚注入白皙透亮，一抹散發極致光澤。

肌膚之鑰,RéVive,美白,保養,。（圖／記者李薇攝）

＃RéVive THD黃金煥白精華，30ml、售價12800元

肌膚之鑰,RéVive,美白,保養,。（圖／記者李薇攝）

維他命C雖然是亮白產品中，很常見的成分，但近年受到早C晚A的護膚儀式，又重新受到愛美女性關注，其穩定又有效的特性，非常適合每天使用；以速效有感打下知名度的RéVive在8月上市全新THD黃金煥白精華，運用超級維他命C-THD的成分，透過親脂性、穩定、高滲透的優點，讓肌膚換然一新超有感。

肌膚之鑰,RéVive,美白,保養,。（圖／記者李薇攝）

比起水性的傳統維他命C，維他命C-THD能更好的被肌膚吸收，滲透力高，同時又能有效被利用，因此，RéVive將它放進THD黃金煥白精華，搭配獨創複合新生胜肽、4D玻尿酸、維他命B3、銀耳精萃等，不僅可以深入肌膚達到煥亮透明，更把抗老、保濕一起做足，讓肌膚可以非常有效率的運作，全方位美顏。

肌膚之鑰,RéVive,美白,保養,。（圖／記者李薇攝）

►第一眼看到骷髏還是眼睛？測試你的內心孤獨程度

►比喝油還肥的4大食物！「火鍋絕配」更是熱量超越炸雞漢堡

►哪裡最輸不起？超準心測分析你最重視的事情

關鍵字：

肌膚之鑰, RéVive, 美白, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

最會扮豬吃虎3星座！Top 1像高僧不管世俗　其實秘密超多、早掌握一切

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性 金裕貞接棒「老公」宋江太浪漫！搭檔一票男神終於找到心中摯愛 別人不會把你放在眼裡！別當職場濫好人　要當個不好惹的人 最見色忘友三大星座！TOP 1想成為戀人眼中唯一　當然朋友就先去旁邊　 周年慶必掃「傳說妝前乳」稱霸化妝包！保濕不乾又能持妝人生必有 太誇張！木村拓哉啃雞翅吸手指沒包袱　51歲驚現「刀削下顎線」超緊實 在職場如魚得水三大星座女！TOP 1好勝又熱血　任何事都要爭第一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面