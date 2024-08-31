台北中山站3家私藏義大利麵餐廳　和風洋食、高CP值午餐小資族吃飽飽

文／女子學

還記得日劇《First Love初戀》裡那盤有著濃濃情意的拿坡里義大利麵嗎？在台北，義大利麵餐廳多不勝數，不管是正統、日式，還是混搭各國風情的創意口味，總有符合你胃口的愛店。而「螺絲瑪莉義麵坊」可說是中山站附近的排隊名店，除它之外，本篇將再推薦3家中山站周圍值得一訪的義大利麵餐廳，快把它們放入自己的私藏美食名單吧！

1. 麵日和 Men Biyori



台北晶華酒店附近巷弄內的日式洋麵館「麵日和 Men Biyori」，每到用餐時間就會排起長長的人龍。外觀低調的「麵日和 Men Biyori」，空間不大、座位也少，只有一排吧台與兩張四人桌，很日式風格，不仔細看的話，還會以為是在賣拉麵。

▲日式洋麵館「麵日和 Men Biyori」，每到用餐時間就會排起長長的人龍。（圖／ichirochen，下同）

麵日和 Men Biyori的餐點都是現點現做，店內有明太子、海瓜子、醬油與奶油、蕃茄醬、和風培根、和風香蒜辣和肉醬這7種口味，而每種口味還有不同配料的義大利麵，其中很推薦蒜味厚重但清爽的花枝香蒜辣味麵，以及酸度適中又帶有濃郁奶味的拿坡里培根麵。若是喜歡和風洋食義大利麵的人，一定不能錯過這一家。

美味在哪裡：台北市中山區南京東路一段13巷6弄8號

2. Vicoli 弄 義大利麵

與知名的福大蒸餃館在同一條巷弄內的Vicoli 弄 義大利麵，店內設計走工業風，座位也不算多。餐點品項有義大利麵、義式燉飯、手工披薩等，用料算得上實在，調味也不錯，還可以加量不加價，也免收服務費，而且平日還有商業午餐可以選擇，不只便宜又能吃飽飽。

Vicoli 弄 義大利麵雖然沒有一旁螺絲瑪莉義麵坊那樣的名氣，但以CP值來看，也毫不遜色，很適合小資族。若是有到此一訪，私心推薦可以點茄汁德腸義大利麵、奶油野菇雞肉義大利麵來吃看看。

美味在哪裡：台北市中山區中山北路一段140巷2號

3. La Pasta 義麵屋 南西店

在中山捷運站4號出口附近的La Pasta 義麵屋 南西店，是創立超過20年的平價義大利麵餐廳，因位於中山商圈，用餐人潮眾多，若是要前來可以先訂位，或是選擇非用餐時段，以免排隊許久。

La Pasta 義麵屋 南西店除了有二十多款義大利麵，還有燉飯和披薩等多種品項，而且價格經濟實惠，若是家庭或朋友聚餐，可以多點一些不同種類的餐點，一起分享，像是調和式蝦仁燉飯與瑪格莉特披薩就可點來吃看看。

美味在哪裡：台北市大同區南京西路25巷4-3號

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