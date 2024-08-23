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渣男鑑定圖鑑！愛逃避、態度囂張、陰晴不定都該逃避

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文／板垣太朗（見知らぬミシル）　圖／幸福文化

逃避與妳討論深入的話題

渣男,。（圖／幸福文化）

渣男很擅長流於表面、聽起來很開心的對話，非常害怕聊得太深入。

深入的話題像是「什麼是你重視的價值觀？」或「為了建立起信賴關係，你認為需要什麼？」或「話說回來，你認為人為什麼要跟別人交往？」等需要抽象思考的主題。

提到這類需要抽象思考的主題時，渣男通常會以「別聊這麼艱深的話題，聊點開心的事嘛」、「妳眞是太認眞了，居然想得到這種事」來迴避。

然而，根據我過去的諮詢經驗，看過許多小不心栽在渣男手裡的女性，不難發現她們其實也跟渣男一樣，不太喜歡進行深入的溝通。

換句話說，雙方其實都沒有自己的想法。

POINT：只要能討論深刻的話題，就能輕易看穿渣男的把戲。

說的話和做的事自相矛盾

渣男,。（圖／幸福文化）

如前所述，渣男說的話、做的事通常都是基於當時的氣氛和心情，因此說的話和做的事經常自相矛盾。也因此經常發生以下的狀況。

．嘴上說得好聽「我想見妳」卻不主動來找妳

．嘴上說得好聽「我很忙，沒時間見面」卻有很多時間從事自己的興趣

．嘴上說得好聽「我絕不會主動提分手」卻還是提了，或是一直拈花惹草

．嘴上說得好聽「這件事我只告訴妳喔」卻也告訴其他人

誠實的人才不會說這種不負責任的話，對未來的承諾應該也會很慎重。

當女方主動要求「請告訴我原因」也會因為誠實而採取慎重的行動，所以請先看清對方是渣男還是誠實的男人。

渣男會見人說人話、見鬼說鬼話，讓女性對自己產生依戀。由此可知，一旦與對語言的影響力毫無自覺、沒有責任感的人扯上關係，很容易陷入混亂、筋疲力盡，所以一定要小心對方說的話和做的事是否自相矛盾。

POINT：渣男沒有責任感，因此說的話和做的事基本上都不一致。

採取權威的、高壓的態度

渣男,。（圖／幸福文化）

渣男的心眼很小，態度卻很囂張。

例如「大聲怒吼、不聽對方的意見」、「用生氣的表情瞪人」、「拿物品出氣、摔東西」等等。

反問妳「什麼？」用「妳這傢伙」來稱呼妳也是冰山的一角。

當男人採取這樣的態度，女方就會膽怯，不敢表明自己的意見，逼自己忍耐。

他們沒有「好好說話」、「展開對話」這種用細緻的語言來溝通的文化，因此光是妳單方面地努力溝通想達成共識，大概也只是一場徒勞。

另外，這種男人還具有「放東西或關門時會發出巨響」、「走路大搖大擺」、「對店員的態度很囂張」的特徵，所以最好仔細觀察對方有沒有這些毛病。

POINT：之所以採取高壓的態度，是不是為了不讓對方說出自己的意見呢？

只有心情好的時候會溫柔得像是變了一個人

渣男,。（圖／幸福文化）

渣男的心情就像山上的氣溫一樣變幻莫測，心情好的時候非常溫柔，心情不好的時候冷漠得像是變了一個人。

例如：「跟他說話都沒反應」、「看起來很生氣，不敢跟他說話」。「沒興趣」、「好麻煩」、「我不想做」、「○○很不行」、「少囉嗦，給我閉嘴」的發言也是同樣的道理。

像這種容易被心情左右的人基本上都沒有信念及美學，做事通常沒有邏輯可循。

言行不一純粹是因為沒有自己的主軸，僅此而已。

換句話說，他們的溫柔體貼並不是打從心底為對方著想，只是單純因為心情好。

另外，他們冷若冰霜的時候也不是因為妳有什麼問題，只是純粹心情不好。

因此妳的情緒大可以不需要被他們的心情影響。

POINT：妳不需要把感情浪費在無法控制自己情緒的人身上。

渣男,。（圖／幸福文化）

書名：《一眼就看穿！渣男圖鑑》

作者：板垣太朗（見知らぬミシル）

簡介：在網路上以「見知らぬミシル」的名字發表文章。在X（以前的推特）經常發表對戀愛的想法，贏得「追蹤這個帳號能提升對自己的肯定感」的口碑，非常受歡迎。目前已經有大約15萬人追蹤。除了在網路上發表文章以外，同時也是stand.fm的官方電台合作夥伴。另一方面也以諮商師的身分透過電話幫人諮詢愛情和生活。他的建議獲得「給了我重新審視自己的勇氣！」「我打從心底被說服了！」的熱烈回響。

出版社：幸福文化

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關鍵字：

渣男, 愛情, 戀愛, 談戀愛, 感情, 幸福文化

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