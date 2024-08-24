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提高警惕！常把「妳好可愛」、「在做什麼」掛嘴邊　小心是渣男慣犯

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文／板垣太朗（見知らぬミシル）　圖／幸福文化

才剛認識就馬上稱讚妳「好可愛」、「妳是我的菜」

渣男,愛情,戀愛,談戀愛,感情,幸福文化。（圖／幸福文化）

渣男總是把「妳好可愛」、「妳是我的菜」這種「主詞可以換成任何人的讚美」掛在嘴邊。

基本上，聽到「妳好可愛」這種話，沒有女生會不高興，尤其是不習慣自己肯定自己的女性很容易沉溺在這種甜言蜜語裡。只不過，如果一開始就臉不紅、氣不喘地把這種話掛在嘴邊，就要懷疑對方很可能也對別人這麼說。

他們知道即使是這麼膚淺的話，也能吸引到一定數量的女性。

說穿了，他們根本瞧不起女人。

他們會在腦海中把這句話翻譯成「聽到這句話應該就會讓我上了吧」。

要是被這種一點洞察力都沒有，也一點都不誠實的甜言蜜語所惑，將會喪失身為女性的尊嚴。

妳明明有很多光靠「妳很可愛」這句話無法概括的優點。

千萬別被渣男的甜言蜜語迷惑了。

POINT：甜言蜜語只是想以最少的努力哄最多的女人上床罷了。

劈頭就問妳是不是一個人住

渣男,愛情,戀愛,談戀愛,感情,幸福文化。（圖／幸福文化）

「發生性行為」是渣男的生存目的。

基本上，渣男所做的一切都是以上床為前提，各位最好事先理解到這一點。

既然是以上床為前提，一開始就必須確認對方是不是一個人住。

因為如果對方跟家人住在一起，著實無法去對方家與對方發生性行為。

如果是在聊天的過程中自然而然地提到這個話題當然沒問題，但如果打從一開始就以非常不自然的方式問妳是不是一個人住、怎麼回家的話，這傢伙的目的很可能就是要跟妳上床。

還有，愈是滿腦子想著要跟妳上床的男人愈有可能才剛認識就說「妳好可愛」、「我好喜歡妳」，摸妳的頭、牽妳的手、對妳動手動腳，所以一定要小心。

POINT：要對不斷詢問妳是不是一個人住、住在哪裡的男人提高警覺。

頻繁地傳簡訊問妳「現在在做什麼？」

渣男,愛情,戀愛,談戀愛,感情,幸福文化。（圖／幸福文化）

我猜大部分的女性都希望男人能頻繁地與自己保持聯絡，但是聯絡得很頻繁的男人不見得就一定是誠實且溫柔的人。

尤其是頻繁地問妳「現在在做什麼？」的男人通常都有支配欲或充滿強烈的不安。一心只想掌握對方的行蹤。

因此對於想鉅細靡遺地了解對方生活的男性請不要誤以為「聯絡得這麼勤，表示他時時刻刻惦記著我」，而是要產生「他是不是想支配我？」、「他是不是要掌握我的一切才放心？」、「他是不是不安又寂寞？」的疑問比較好。

談戀愛的時候能冷靜下來思考「彼此都是獨立自主的大人，不需要掌握彼此生活的一切」在建立健康的關係上至關重要。
因此最好從平常就密切地溝通，與對方分享彼此追求的關係與渴望的距離感等價值觀。

POINT：每天問妳「在做什麼？」、「妳在哪裡？」可能是基於支配的欲望。

面不改色地批評女性的身材或長相

渣男,愛情,戀愛,談戀愛,感情,幸福文化。（圖／幸福文化）

批評女性的身材或長相的男人有一個共通點，那就是「具有強烈的自卑感」。他們批評對方的長相可能有兩個原因。

一是為了掩飾自己的缺點。

可能是因為害怕直視自己的缺點，為了轉移注意力，才故意貶低對方。利用攻擊別人來保護自己。

另一個原因是想證明自己的優勢。

藉由貶低對方來抬高自己的相對位置。

還有，會說出「妳能不能再瘦一點？」、「女生就要穿裙子」、「妳要不要改變一下？」這種話的男性通常都把女人視為物品。

他們認為女人跟裝飾品沒兩樣，所以想依自己的喜好改變對方。

只要妳接受自己的身材或長相，那就一點問題也沒有。

妳應該要有屬於自己的審美觀。

POINT：就算開玩笑，也不能允許男人出口傷人。

「我很喜歡妳，但現在還不能跟妳交往」讓妳對今後抱著期待

渣男,愛情,戀愛,談戀愛,感情,幸福文化。（圖／幸福文化）

「打馬虎眼」是渣男的特徵。

這種「打馬虎眼」的手段是基於不希望對方離開自己的心情，也就是想留著妳這個備胎的目的。

但就只是備胎，要發展成真命天女的可能性微乎其微。

若能直言不諱地坦承自己對妳有沒有好感、自己追求的關係，女性也比較不用浪費時間，但他們只考慮到自己，所以遲遲不願把話說淸楚。

當然也是有一定會告訴妳： 「我很喜歡妳，但是不能跟妳交往」的狀況。

只是在那種情況下，誠實的男人會仔細地說明「為什麼不能跟妳交往」，但渣男不會說清楚、講明白。

這麼一來，女性就會陷入混亂，繼續抱著期待。

POINT：渣男讓妳抱著期待只是為了延續這段曖昧的關係。

渣男,。（圖／幸福文化）

書名：《一眼就看穿！渣男圖鑑》

作者：板垣太朗（見知らぬミシル）

簡介：在網路上以「見知らぬミシル」的名字發表文章。在X（以前的推特）經常發表對戀愛的想法，贏得「追蹤這個帳號能提升對自己的肯定感」的口碑，非常受歡迎。目前已經有大約15萬人追蹤。除了在網路上發表文章以外，同時也是stand.fm的官方電台合作夥伴。另一方面也以諮商師的身分透過電話幫人諮詢愛情和生活。他的建議獲得「給了我重新審視自己的勇氣！」「我打從心底被說服了！」的熱烈回響。

出版社：幸福文化

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關鍵字：

渣男, 愛情, 戀愛, 談戀愛, 感情, 幸福文化

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