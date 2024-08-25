2024中秋月餅禮盒推薦！人氣團購蛋黃酥、日本伴手禮　預購優惠一次看

文／LOOKin

2024年的中秋節禮盒已經可以開始預購！來自多間知名飯店與甜點店推出的月餅禮盒，除了經典蛋黃酥、廣式月餅、中式月餅，不愛吃月餅也有手工餅乾、蛋捲、以及來自日本的伴手禮餅乾，中秋送禮不只有月餅，各式甜點禮盒的選擇真的超級多！



郭元益

郭元益全新登場「頂級蛋黃酥-AMEDEI巧克力」，嚴選義大利精品巧克力AMEDEI有機可可豆製成的可可粉融入豆沙內餡，加上AMEDEI醇黑90%的托斯卡尼莊園巧克力，帶有雅緻的薰衣草與花蜜香氣的濃郁可可，包覆經台灣在地特調蒸餾紅茶琴酒舒肥30小時以上的紅土醃製蛋黃，融合東西風味，入口奢華誘人。與去年廣受好評的郭元益頂級蛋黃酥-紅豆聯手出擊，提供不同組合可供選擇。

▲郭元益頂級蛋黃酥加上AMEDEI醇黑90%的托斯卡尼莊園巧克力。（圖／郭元益）



【禮盒推薦】

◆頂級蛋黃酥禮盒-綜合8入680元

內容物：4入頂級蛋黃酥-紅豆、4入頂級蛋黃酥-AMEDEI巧克力

◆FOR YOU-花（綜）1,540元

內容物：頂級蛋黃酥-AMEDEI巧克力2入、頂級蛋黃酥-紅豆2入、鳳梨奶黃酥2入、冰沙餡餅1入、京饌玉露酥2入、黑巧酥紅豆白巧1包、日本香柚佐文山包種茶蛋糕1包、花千層-咖啡1包、FikaFika咖啡蛋糕1包、芝核香蛋酥1入、綜合堅果塔1入、花千層-花椒1入、玫瑰荔枝佐西班牙白酒蛋糕1入、黑巧酥芝麻白巧1包



【預購方式&優惠】

即日起開始預購，郭元益全台直營門市、糕餅博物館、郭元益購物商城均可預購。

Aunt Stella詩特莉

來自日本東京的手工餅乾名店Aunt Stella詩特莉，今年推出迪士尼授權《美女與野獸》秋季限定禮盒：全新設計「月之漫舞－美女與野獸」採用最受歡迎的品牌經典松木盒，重現貝兒與野獸在舞池中翩翩起舞的經典場景；另一組書盒形設計「玫瑰花園－美女與野獸」以自然溫柔的鵝黃色呈現，象徵貝兒溫柔而堅毅的形象。

▲Aunt Stella詩特莉推出《美女與野獸》秋季限定禮盒。（圖／Aunt Stella，下同）

《美女與野獸》系列禮盒除了各式經典口味餅乾，還有以新鮮玫瑰花瓣和天然玫瑰水製作的「玫瑰造型餅乾」、嚴選日本和歌山柚子丁、天然柚子醬及新鮮柚子原汁製作的「日本和歌山柚香月餅」。

【禮盒推薦】

◆玫瑰花園-美女與野獸 730元／880元／920元三種價格

內容物：《餅乾禮盒》綜合餅乾18片、玫瑰/玫瑰造型餅乾2片、檸檬球4入

《蛋糕禮盒》綜合餅乾14片、玫瑰／玫瑰造型餅乾2片、檸檬球4入、迷你磅蛋糕1條

《茶葉禮盒》綜合餅乾14片、玫瑰／玫瑰造型餅乾2片、檸檬球4入、東方美人茶6入茶包

◆月之漫舞-美女與野獸 900元／990元／1,040元三種價格

內容物：《餅乾禮盒》 綜合餅乾20片、玫瑰／玫瑰造型餅乾2片、柚香月餅1入

《蛋糕禮盒》 綜合餅乾14片、玫瑰／玫瑰造型餅乾2片、柚香月餅1入、迷你磅蛋糕1條

《茶葉禮盒》 綜合餅乾14片、玫瑰／玫瑰造型餅乾2片、柚香月餅1入、東方美人茶6入茶包



【預購方式&優惠】

◆2024.08.01（四）－ 2024.09.01（日）單筆下訂秋季禮盒滿10,000元再享95折。

YOKU MOKU

來自日本東京的甜點伴手禮代表YOKU MOKU，使用北海道天然生乳所製成的新鮮奶油、高品質蛋白、日本上白糖和指定工廠生產出的高品質麵粉創造出無法複製的美味點心。全新包裝的YOKU MOKU抹茶雪茄蛋捲的餅皮與內餡選用的宇治抹茶，是來自擁有170多年歷史的知名京都老字號抹茶專賣店，打造而成的抹茶雪茄蛋捲擁有醇厚抹茶香氣，口感酥脆、內餡滑順回甘。

▲YOKU MOKU抹茶雪茄蛋捲。（圖／YOKU MOKU）



【禮盒推薦】

◆抹茶雪茄蛋捲禮盒14入1,350元

台北福華大飯店

台北福華大飯店館內江南春、珍珠坊及點心坊三大餐廳，攜手推出「享月‧蘊藏 福華四十」中秋月餅禮盒，全系列共有四款選擇、多達16種口味，包括手工蘇式月餅、手作蛋黃酥及經典廣式月餅，還有限量僅700盒的福華獨創喜柿月餅。四十週年紀念版的禮盒設計搭配以「福華時光寶盒」為主題，融合包浩斯建築風格和象徵團圓的同心結標誌，別具珍藏意義。

▲福華大飯店中秋月餅禮盒多達四款。（圖／台北福華）

【禮盒推薦】

◆江南春桂月禮盒（蘇式月餅）12入 2,380元

內容物：紫蘇青梅2入、烏豆沙桂圓2入、鳳梨珍果2入、香蘭腰果仁2入、棗泥核桃2入、松子黑芝麻2入

◆點心坊橙月禮盒（蛋黃酥）8入 1,180元

內容物：蓮蓉松子2入、棗泥核桃2入、紫薯香芋2入、紅烏龍相思豆2入

◆珍珠坊映月禮盒（廣式月餅）8入 1,680元

內容物：川味椒麻 2入、干貝蟹黃2入、蓮蓉松子2入、棗泥桂圓2入

◆珍珠坊喜柿禮盒9入2,280元

內容物：紅豆麻糬柿餅4入、金桔檸檬5入



【預購方式&優惠】

桂月禮盒、映月禮盒、橙月禮盒：會員最高85折、喜柿禮盒：會員最高9折。

捌伍添第

台北米其林指南推薦餐廳 、位於台北101大樓85層的「捌伍添第」，在今年中秋推出「月映山河」月餅禮盒，以窗框映照山水之概念，展現台灣高山、湖泊景緻，巧妙連結捌伍添第「捌味」料理哲學：山、水、海、陸、茶、酒、人、藝，呼應餐廳以台灣百岳命名的包廂設計，以及絕妙高空景觀。禮盒外包裝採用如行李箱束帶的皮革封條設計，寓意此禮盒如行李箱，如裝著故事的物件。月餅禮盒內盛裝三款口味：經典奶皇流沙、老饕最愛蓮蓉碎蛋、與富饒酒香的日本甘酒釀桂圓，並附贈清香金萱茶包。

▲捌伍添第中秋月餅禮盒。（圖／捌伍添第）



【禮盒推薦】

◆捌伍添第「月映山河」月餅禮盒1,680元

月餅禮盒內盛裝三款口味：經典奶皇流沙、老饕最愛蓮蓉碎蛋、與富饒酒香的日本甘酒釀桂圓，並附贈清香金萱茶包。

【預購方式&優惠】

8月15日前預購可享早鳥優惠88折，8月15日起可於餐廳自取或自費宅配。

訂購時間：即日起至9月17日止。

台北W飯店

台北W飯店推出「LIGHT 光」月餅禮盒，禮盒整體視覺以夜光效果呈現，雙層抽屜式設計，可重複使用做為各式小物的收納盒。內含由紫艷中餐廳主廚匠心研製的香滑原味與地瓜奶皇月餅共6入，另隨盒附贈W生肖寵物造型治癒系拍拍燈。

▲台北W飯店推出「LIGHT 光」月餅禮盒，隨盒附贈生肖拍拍燈。（圖／台北W飯店）



【禮盒推薦】

◆「LIGHT 光」月餅禮盒1,480元

【預購方式&優惠】

即日起開放線上訂購，7月15日起可於台北W飯店一樓月餅小舖下訂，9月1日前單筆預訂5盒以上並付款即享早鳥優惠。



PAUL

PAUL法國麵包甜點沙龍於今年中秋推出「星夜藍調寶盒」，運用法式經典珠寶盒為主軸，外盒以優雅寶藍的皮革包覆，沉靜在平靜高雅的湛藍氛圍中，增添奢華貴氣，同時每盒都有專屬的編號，獨一無二。盒內包含東方美人桃山月餅、蝴蝶酥、玫瑰蜜桃茶，此外還有經典馬克杯，內容豐富氣派！

▲PAUL星夜藍調寶盒。（圖／PAUL）



【禮盒推薦】

◆星夜藍調寶盒1,889元（限量款，售完為止）

內容物：東山美人桃山月餅2入、經典奶油蝴蝶酥5入、玫瑰蜜桃茶包5入、經典馬克杯1入



【預購方式&優惠】

仁愛店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、新竹巨城店門市販售。

8月15日前凡訂購即享95折+免運優惠、8月30日前凡訂購任一款禮盒滿30盒（含）以上享9折+免運優惠。



海邊走走

手工愛餡蛋捲品牌「海邊走走」今年中秋攜手街頭藝術家「VASTAR傅星翰」，以Disco Moon為主軸推出「Disco Moon潮中秋系列禮盒」，禮盒設計以現代感亮麗色彩融合復古元素，巧妙呈現中秋賞月的歡聚與迪斯可舞廳的復古情懷，幻化成一場奇幻而獨特的冒險！

▲海邊走走攜手街頭藝術家VASTAR傅星翰推出中秋禮盒。（圖／海邊走走）

禮盒包含「海邊走走 ✕ VASTAR傅星翰中秋尊榮禮盒」及「海邊走走 ✕ VASTAR傅星翰中秋狂歡禮盒」共兩款。「中秋尊榮禮盒」集結招牌花生、肉鬆、芝麻愛餡蛋捲，及今年甫推出即登人氣新寵的咖啡拿鐵蛋捲；「中秋狂歡禮盒」內含馥郁咖啡拿鐵蛋捲、富濃醇山蕉香氣的香蕉愛餡蛋捲以及捲入新鮮海苔切絲的激厚海苔蛋捲。



【禮盒推薦】

◆海邊走走 ✕ VASTAR傅星翰中秋尊榮禮盒860元

內容物：花生愛餡蛋捲3包（一包2支／共6支）肉鬆愛餡蛋捲3包（一包2支/共6支）芝麻愛餡蛋捲3包（一包2支/共6支）咖啡拿鐵蛋捲3支（獨立包裝）

◆海邊走走 ✕ VASTAR傅星翰中秋狂歡禮盒560元

內容物：咖啡拿鐵蛋捲3支（獨立包裝）香蕉愛餡蛋捲3支（獨立包裝）激厚海苔蛋捲2支（獨立包裝）



【預購方式&優惠】

即日起於官網及門市凡消費滿2,000元，不限於中秋系列禮盒，即贈VASTAR傅星翰聯名貼。

貓茶町

貓茶町以「全台最黑蛋黃酥-鐵觀音茶金蛋黃酥」聞名，今年中秋加入嚴選北中南各地風味茶種的「茶香三劍客」，以及融合台灣指標性地景、外盒重新改版設計的「台灣茶曲奇」兩款人氣品項；此外，同步推出融合傳統法式點心與在地特色茶結合的新品「茶金蝴蝶酥」，並與「鐵觀音茶金蛋黃酥」系列禮盒搭配規劃滿盒送、加價購優惠方案。

▲貓茶町以全台最黑蛋黃酥聞名。（圖／貓茶町）



【禮盒推薦】

◆鐵觀音茶金松露禮盒 原價920元，9／9前特價820元

◆鐵觀音茶金閃耀禮盒 原價999元，9/9前特價888元

◆鐵觀音茶金璀璨禮盒 原價850元，8／8前特價720元、9／9前特價765元

◆茶香三劍客 520元

◆台灣茶曲奇 390元

微熱山丘

微熱山丘攜手無添加的日本醬料品牌茅乃舍推出預購限定「微熱山丘茅乃舍中秋禮盒」，結合了水果月餅與傳承百年工藝的特製烤肉醬。禮盒上層擺放中秋限定鳳梨奶黃月餅及紅玉蘋果月餅，下層則加入茅乃舍特製燒肉醬和烤香蒜味噌醬。特製燒肉醬選用日本國產大豆與小麥，經二次熟成製成優質醬油，再加入大蒜、芝麻、柿子醬和北海道昆布，提升燒烤風味。而烤香蒜味噌醬則使用日本國產大蒜，細膩磨烤後混合五穀味噌，濃郁香氣為料理增色不少。

▲微熱山丘茅乃舍中秋禮盒。（圖／微熱山丘）



【禮盒推薦】

◆微熱山丘茅乃舍中秋禮盒1,680元

內容物：（上層）鳳梨奶黃月餅3個、紅玉蘋果月餅3個（下層）茅乃舍特製燒肉醬1罐、茅乃舍烤香蒜味噌醬1罐、茅乃舍食譜1本

火火選物 HOHOS

火火選物與台東知名伴手禮在地品牌「青澤」聯名厚蛋捲「JUMBO ROLL無限冒險禮盒」，每根酥脆的厚蛋捲足足有6層蛋捲皮，全程不加一滴水，展現極完美比例，選用在地食材共推出4種口味：塩之花生、極黑芝麻、台東鮮乳，還有聯名版獨家製作的炎布丁夾心，多種滋味的厚蛋捲讓每一口都是驚喜。包裝以台東知名景點熱氣球為主視覺，好像坐熱氣球也能飛到外太空，迎向無限可能。

▲火火選物與「青澤」聯名厚蛋捲禮盒。（圖／火火選物，下同）

火火選物的熱賣品項哈尼棒特別推出2款全新口味：「宇治抹茶脆脆」使用來自日本的宇治抹茶粉配上日本雙糖結晶，讓抹茶的清香尾韻的和微苦香氣表現的剛剛好，一口茶香酥脆驚艷味蕾，抹茶控無法抗拒。「草莓厚奶脆脆」擁有令人心動的草莓香氣，伴隨濃厚的絲滑奶香，再搭配哈尼棒獨特焦糖香，交織出甜蜜層次。





【禮盒推薦】

◆JUMBO ROLL無限冒險禮盒 8入499元

內容物：獨家炎布丁夾心厚蛋捲*2＋塩之花生夾心厚蛋捲*2＋極黑芝麻夾心厚蛋捲*2＋台東鮮乳厚蛋捲*2＋熱氣球牛奶餅乾

◆哈尼棒宇治抹茶脆脆 10入350元

◆哈尼棒草莓厚奶脆脆 10入350元



【預購方式&優惠】

7／31前早鳥優惠95折

9／2－9／17實體門市：高雄漢神巨蛋POP UP STORE

林記糕餅舖×水根行

兩家彰化超人氣名店：被譽為此生必吃的彰化蛋黃酥名店「林記糕餅舖」，結合近70年老字號「水根行」的招牌鹹蛋黃肉乾，聯手推出「唱雙黃」的禮盒。肉乾選用福華畜牧場的益生菌鹹鴨蛋，香氣和微鹹的口感，襯托出肉乾的甘甜，搭配林記「蛋黃酥哥」甜鹹交錯的絕妙，就是中秋必備的美味良伴，禮盒裡還藏著桌遊小驚喜！

▲彰化蛋黃酥名店「林記糕餅舖」與老字號「水根行」聯名。（圖／林記糕餅舖）



【禮盒推薦】

◆一起唱雙黃蛋黃酥肉乾中秋聯名禮盒750元

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