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UNIQLO包包6大必買清單！肩背包、編織款好看百搭　百元價全入手

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文／LOOKin

UNIQLO包包設計時髦、款式好搭配，是日本女生IG紛紛狂曬必買的包款！最棒的是價格落在百元區間擁有起來完全不傷本，皮革包款、柔軟蓬鬆的肩背包、夏季編織包、抽繩包款通通有，喜愛日系風格絕對該下手！

UNIQLO包包6大必買清單

女裝弧形迷你肩背包

▲UNIQLO女裝弧形迷你肩背包，NT$390。（圖／UNIQLO，下同）

在日本跟台灣都超熱賣的斜背包！輕盈素材搭配超能裝的容量，日常不管是通勤或者搭配都滿分！三百多的價格包色買也沒問題！

女裝弧形兩用包

這款皮革肩背包質感好且又具設計感，能完美融合於各種風格的穿搭之中，焦糖棕色與米白色都好搭配，可調節長度的肩背帶能滿足不同身形的搭配需求，三百多價格完全超可以！

女裝編織弧形迷你肩背包

夏季必入手的編織包款也是三百多價格就搞定！深淺色分別能搭配不同類型的服裝，包款容量足以裝進手機、鑰匙、錢包與隨身小物，不管在容量上或是外型輪廓都很討喜！

女裝澎軟肩背包

這款就是日本女生IG瘋狂分享的包型！經典Hobo包型今年一定要收一枚，澎軟的材質時髦可愛，在大包趨勢當道的2024年怎麼能不入手！黑色、米白跟軍綠通通超好看！

男女適用抽繩肩背包

率性又休閒的日系氛圍肩背包，抽繩設計隨性又有造型度、黑白兩色能因應當天的風格打扮搭配，男女生背都很適合！

男女適用托特包

喜愛大包一定要收這枚UNIQLO與JW ANDERSON聯名款托特包！簡潔俐落的設計與時髦配色，能夠應付日常包款的攜帶需求，精緻細節令人心動不已。

延伸閱讀

10款GU、UNIQLO、ZARA百元包包推薦！官網結帳率超高，容量超能裝可肩揹、實用滿分快結帳！

年度UNIQLO必買單品Top10！半月包新色超美、夏季Bra Top背心洋裝、眼鏡…小資平價快結帳

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, UNIQLO, 包包

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