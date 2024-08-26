fb ig video ETtoday search mobile

包開箱／靜奢風Loro Piana下個爆款！Loom包圈粉林心如　金色鎖頭超優雅

>

記者鮑璿安／專題報導

以頂級羊絨聞名的百年義大利精品Loro Piana，在Quiet Luxury「靜奢風」熱潮下緊緊抓住了大家的喜好，秉持著優雅本質和出眾工藝，除了打造熱門的Extra Pocket之外 ，最近終於又迎來新包款Loom Bag，絕對闖入了大家的待買清單！

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼loro。（圖／品牌提供）

▲▼loro。（圖／品牌提供）

▲▼loro。（圖／品牌提供）

▲皮革款式以及亞麻紗線染色仿古棉質帆布款式。（圖／品牌提供）

品牌強調義大利皮革工藝，邀請在皮具業擁有 40 年經驗的義大利大師，以自然水洗、未經任何加工之上等小牛皮手工製成的 Loom 包款，皮革塑造出包身形狀，穿過隱藏的橫棒，留下手工製作的溫度。除了全皮革版本，另有推出棉麻混紡帆布材質防水防污款式，以及亞麻紗線染色仿古棉質帆布款式，亞麻紗線讓包身呈現出不規則的自然效果，更有夏日療癒氛圍。

▲▼loro。（圖／品牌提供）

▲▼loro。（圖／品牌提供）

▲林心如身穿灰色系套裝搭配上Loro Piana白色 Loom 包。（圖／品牌提供）

▲▼loro。（圖／品牌提供）

▲Melody則以一身溫柔的百褶長裙呼應暖棕色包款。（圖／品牌提供）

林心如身穿灰色系套裝搭配上Loro Piana白色 Loom 包，彰顯出正式與休閒結合的魅力，而Melody則以一身溫柔的百褶長裙呼應暖棕色包款，顯得格外可人。

▲▼Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲▼Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲▼Ferragamo 。（圖／品牌提供）

▲林依晨詮釋優雅的新季造型，換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包。（圖／品牌提供）

▲▼Ferragamo 。（圖／品牌提供）

百年歷史的義大利品牌Ferragamo在新任創意總監Maximilian Davis帶領下，除了顛覆過去繁複設計，也為品牌注入流動的女性態度，這次以「大女主」之名，旨在歌頌有著自己的風格和態度的女性。林依晨詮釋優雅的新季造型，她換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包，細長手柄和極為極簡的包款廓形，簡單呼應出林依晨的清新質感。

關鍵字：

包開箱, 義大利精品, LoroPiana, LoomBag, 靜奢風, 奢華

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況

看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況

陸劇《私藏浪漫》7熱議台詞：只要起點夠低，幸福感就夠高

陸劇《私藏浪漫》7熱議台詞：只要起點夠低，幸福感就夠高

LV包包超可愛老花隱藏版！Tyler聯乘系列夢幻粉嫩色想立刻收編

LV包包超可愛老花隱藏版！Tyler聯乘系列夢幻粉嫩色想立刻收編

UNIQLO : C極簡秋冬系列開賣倒數！44樣單品首推男裝、羽絨背心2千有找 夢幻聯動！NIKE宣布與LEGO長期合作　全新「樂高版勾勾」Logo曝光 星巴克8／26限定一天第二杯半價　買大杯就有優惠 你想當哪一種海底生物？測出心理年齡是幾歲 家中書滿為患　專家：從3類書籍丟起 林志玲氣質裙裝上身大露美腿　化身最美導覽員講梵谷名畫 王齊麟是隱藏版潮男！私服穿搭超難搶Supreme限量聯名、LV球鞋全包了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面