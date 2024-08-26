包開箱／靜奢風Loro Piana下個爆款！Loom包圈粉林心如　金色鎖頭超優雅

記者鮑璿安／專題報導

以頂級羊絨聞名的百年義大利精品Loro Piana，在Quiet Luxury「靜奢風」熱潮下緊緊抓住了大家的喜好，秉持著優雅本質和出眾工藝，除了打造熱門的Extra Pocket之外 ，最近終於又迎來新包款Loom Bag，絕對闖入了大家的待買清單！





▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。





▲皮革款式以及亞麻紗線染色仿古棉質帆布款式。（圖／品牌提供）

品牌強調義大利皮革工藝，邀請在皮具業擁有 40 年經驗的義大利大師，以自然水洗、未經任何加工之上等小牛皮手工製成的 Loom 包款，皮革塑造出包身形狀，穿過隱藏的橫棒，留下手工製作的溫度。除了全皮革版本，另有推出棉麻混紡帆布材質防水防污款式，以及亞麻紗線染色仿古棉質帆布款式，亞麻紗線讓包身呈現出不規則的自然效果，更有夏日療癒氛圍。





▲林心如身穿灰色系套裝搭配上Loro Piana白色 Loom 包。（圖／品牌提供）





▲Melody則以一身溫柔的百褶長裙呼應暖棕色包款。（圖／品牌提供）

林心如身穿灰色系套裝搭配上Loro Piana白色 Loom 包，彰顯出正式與休閒結合的魅力，而Melody則以一身溫柔的百褶長裙呼應暖棕色包款，顯得格外可人。

▲林依晨詮釋優雅的新季造型，換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包。（圖／品牌提供）

百年歷史的義大利品牌Ferragamo在新任創意總監Maximilian Davis帶領下，除了顛覆過去繁複設計，也為品牌注入流動的女性態度，這次以「大女主」之名，旨在歌頌有著自己的風格和態度的女性。林依晨詮釋優雅的新季造型，她換上自在輕鬆的丹寧套裝，身旁搭配的是早秋系列新款方包，細長手柄和極為極簡的包款廓形，簡單呼應出林依晨的清新質感。