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老化85%都是後天造成！「斷崖式衰老」補救法　最新科技＋最濃成分養護

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記者李薇／台北報導、攝影

肌膚老化每天都在發生，等到真實有感的時候，其實都已經出現「斷崖式衰老」，及早預防、提前守護肌齡，比起後續挽救更重要，以下就分享近期多款好用的抗老精華，用最強最新配方全面緊提。

＃雪花秀 滋陰蔘緊膚晶萃，50ml、售價6500元

雪花秀,克蘭詩,保養,抗老,精華。（圖／記者李薇攝）

鑽研人蔘養膚長達60年的雪花秀，從1966年推出革命性ABC Cream人蔘面霜之後，就不斷發掘人蔘更多層面的肌膚養護效果；隨著科技更新，品牌經典滋陰蔘系列迎來全方位的更新，將經典核心成分「肌因蔘」，運用獨家萃取技術從每1000g人蔘中，萃取出1g人蔘皂苷，再濃縮成6000倍珍稀抗老精華，並且加倍注入全系列，打造更高效能量的逆齡保養。

雪花秀,克蘭詩,保養,抗老,精華。（圖／記者李薇攝）

其中，滋陰蔘緊膚晶萃將肌因蔘封存於10萬顆微晶球中，在塗抹的瞬間釋放最高能量，迅速滲透鮮活肌膚狀態，再搭配人蔘胜肽複合配方、人蔘籽油等等，全面提升的修護力與抗老能量，可以在短短一周，讓膚況有感緊緻彈潤；瓶身搭載經典橘色質感搭配金色髮絲紋設計，很具高級質感，放在化妝台宛如藝術作品。

＃克蘭詩 黃金雙萃精華，50ml、售價4500元

雪花秀,克蘭詩,保養,抗老,精華。（圖／記者李薇攝）

在歷經長時間的研究，克蘭詩發現肌膚老化，有85%都是後天因素影響導致，像是作息不正常、缺乏運動、心理壓力等等，僅有15％是源自於基因與自然的先天老化；針對這項發現，研究室從853種植物裡面，做了139種配方組合，終於嚴選出「有機普羅旺斯巨型蘆葦」，可以深入肌膚改善老化根源問題。

雪花秀,克蘭詩,保養,抗老,精華。（圖／記者李薇攝）

不只是全新的成分，經典明星熱銷的「雙激萃」黃金雙萃精華延續經典薑黃成分，融合植萃活性分子，運用獨特的水：油是2：1的質地，讓高效成分可以更貼近皮脂膜的組成，更好吸收滲透，甚至連包裝瓶身都不侷限大滴或是小滴兩種份量，可以按照當天膚況與使用情境，調整自己適合的使用量，而且比例完全不變，全瓶身94%可以回收，更綠更環保。

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關鍵字：

雪花秀, 克蘭詩, 保養, 抗老, 精華

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